Prof. Dr. Fuat Sezgin Kimdir? Kaç Yaşında Öldü? Eserleri Nelerdir?
Antalya'da 22 Haziran'da Kaybolan Müzisyen Metin Kor'un Cesedi Bulundu
Akhisarspor'da Safet Susic Dönemi Resmen Başladı
Moskova'da Alarm, Havalimanının Bir Bölümü Kordona Alındı
Arsenal'in Eski Yıldızı Adrian Clarke: Wilshere Salaktır
Tanımadığı Öğrencinin Sınava Girmesini Sağlayan Kadın Kalpleri Fethetti
Trabzonspor'un Genç Yıldızının Takımı Belli Oldu
Minik Eylül'ü Öldüren Ve 7 Gündür Sorgulanan Katil Zanlısı Konuşmuyor
Fatih Terim'in Yeni Prensini A Takıma Çağırdı
Fenerbahçe Taraftarından Kombinelere Büyük İlgi
Beşiktaş'ın Kamp Kadrosu Belli Oldu! Yıldız Futbolcu Kadroya Alınmadı
Uğur Demirok'tan Trabzonspor'a Duygusal Veda
Ali Koç'tan Taraftara Sponsorluk Müjdesi!
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli: Fenerbahçe Çok Büyük Ve Güçlü Bir Camia
Minik Eylül Cinayetine Ak Parti'den Sert Açıklama: Sıfır Tolerans Gösterilecek
Son Başbakan Binali Yıldırım, Yaptığı Espriyle Salondakileri Kahkahaya Boğdu
Türkan Şoray Oyunculuğu Bıraktığını Açıkladı
Türkiye'ye Yasa Dışı Yollarla Sokulan Pitonlar, İnternette Satışa Çıkarıldı
Antalya'da Korkutan Manzara! Aynı Anda Oluşan 4 Hortum Paniğe Sebep Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonominin Başına Daron Acemoğlu Mu Geçirecek?

Uğur Demirok'tan Trabzonspor'a duygusal veda

UĞUR DEMİROK'TAN TRABZONSPOR'A DUYGUSAL VEDA

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren ve Konyaspor ile anlaşan savunma oyuncusu Uğur Demirok, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla bordo-mavili kulübe ve taraftarlara veda etti.

Tarih : 30 Haziran 2018, 14:10
Puan Ver : Uğur Demirok'tan Trabzonspor'a Duygusal Veda(8/10)4

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren ve Konyaspor ile anlaşan savunma oyuncusu Uğur Demirok, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla bordo-mavili kulübe ve taraftarlara veda ederken, mesajda yer alan Özkan Sümer detayı dikkatlerden kaçmadı.

İŞTE UĞUR DEMİROK'UN MESAJI:

"Futbol, sadece futbol değildir sözünü Trabzonspor'a geldikten sonra anladım. Hayatıma bir şehir sokup bu şehrin sevgisini kazandım. Anladım ki, Trabzon'u sevmek için Trabzon'da doğmak gerekmiyormuş. En büyük teşekkürü koşulsuz şartsız her ortamda beni destekleyen taraftarıma yapıyorum. Ölene kadar yeriniz bende ayrı kalacak. Özkan Sümer'in verdiği bir kararla Trabzonspor'dan ayrıldım. Yaşattığınız güzel duygular için büyük Trabzonspor taraftarına ve Trabzonspor'a teşekkürlerimi sunarım. Hakkım size helaldir. Hakkınızı helal edin."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Uğur  Demirok  Tan  Trabzonspor  A  Duygusal  Veda    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER