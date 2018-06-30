Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren ve Konyaspor ile anlaşan savunma oyuncusu Uğur Demirok, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla bordo-mavili kulübe ve taraftarlara veda etti.

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren ve Konyaspor ile anlaşan savunma oyuncusu Uğur Demirok, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla bordo-mavili kulübe ve taraftarlara veda ederken, mesajda yer alan Özkan Sümer detayı dikkatlerden kaçmadı.

İŞTE UĞUR DEMİROK'UN MESAJI:

"Futbol, sadece futbol değildir sözünü Trabzonspor'a geldikten sonra anladım. Hayatıma bir şehir sokup bu şehrin sevgisini kazandım. Anladım ki, Trabzon'u sevmek için Trabzon'da doğmak gerekmiyormuş. En büyük teşekkürü koşulsuz şartsız her ortamda beni destekleyen taraftarıma yapıyorum. Ölene kadar yeriniz bende ayrı kalacak. Özkan Sümer'in verdiği bir kararla Trabzonspor'dan ayrıldım. Yaşattığınız güzel duygular için büyük Trabzonspor taraftarına ve Trabzonspor'a teşekkürlerimi sunarım. Hakkım size helaldir. Hakkınızı helal edin."

Kaynak: haberinburada