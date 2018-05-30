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Ufak Tefek Cinayetler'in başarılı oyuncusu diziye veda etti!

UFAK TEFEK CİNAYETLER'İN BAŞARILI OYUNCUSU DİZİYE VEDA ETTİ!

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde avukat Sitare karakterini canlandıran başarılı oyuncu Özlem Tokaslan, yeni dizisi "Erkenci Kuş" nedeniyle diziye veda etti.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 01:50
Puan Ver : Ufak Tefek Cinayetler'in Başarılı Oyuncusu Diziye Veda Etti!(5/10)1

Ufak Tefek Cinayetler'de Avukat Sitare karakterine hayat veren Özlem Tokaslan, yeni dizisi 'Erkenci Kuş' nedeniyle yapımın yeni bölümlerinde rol almayacak.

"UNUTULMAZ BİR HİKAYE OLDU BENİM İÇİN ELVEDA AVUKAT HANIM"

Başarılı oyuncu, eski dizisine "Evet.. Sevgili Avukat Hanım ile vedalaşma vakti.. Çok sevdim ve o kadar keyif ile çalıştım ki.. Ne mutlu bana.. Tüm Ufak Tefek Cinayetler ekibine, Ay Yapım, Meriç Acemi, Tülin Özen, Aslıhan Gürbüz, Mert Fırat, Deniz Yorulmazer ve Ali Bilgin'e çok teşekkür ederim.. Unutulmaz bir hikaye oldu benim için.. Elveda avukat hanım.." sözleriyle veda etti.

5. BÖLÜMDE DİZİYE DAHİL OLMUŞTU

İlk kez dizinin 5. bölümünde kadroya dahil olan Tokaslan, aralarda konuk oyuncu olarak yapımda yer almaya devam ediyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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