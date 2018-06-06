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UEFA'nın Galatasaray'a Vereceği Ceza Belli Oldu

UEFA'NIN GALATASARAY'A VERECEĞİ CEZA BELLİ OLDU

Galatasaray, UEFA ile yaptığı anlaşma çerçevesinde 6 milyon euroluk para cezasının yanı sıra transferde kısıtlamayla karşı karşıya kalacak.

Tarih : 06 Haziran 2018, 10:30
Puan Ver : Uefa'nın Galatasaray'a Vereceği Ceza Belli Oldu(10/10)6

Galatasaray bugün UEFA ile Finansal Fair Play ile ilgili yapılandırma anlaşması yapacak. Ancak sarı-kırmızılılar 6 milyon euro ceza ile karşı karşıya kalacak.

Tarafların üzerinde uzlaştığı anlaşmaya göre şu maddeler yürürlüğe girecek: Yapılandırma anlaşması, 2018/19'dan başlayarak dört yıl yürürlükte kalacak. Cim-Bom, UEFA başa baş hesap kriterlerine uymayı taahhüt edecek.

Sarı-kırmızılılar 2018/19 sezonu için azami 20 milyon euro, 2019/20 sezonu için azami 10 milyon euro başabaş hesap açığı vermeyi taahhüt edecek. Daha sonraki iki sezonda ise ilk yıl zararsız, ikinci sezon ise 10 milyon euro kar etmesi gerekecek.

2,5 MİLYON EURO PEŞİN ÖDENECEK

Galatasaray, 25 kişilik UEFA A listesine 21 oyuncu dahil edebilecek. Kulüp, toplam 6 milyon euro tutarındaki UEFA katılım gelirlerine tedbir konulmasını kabul etmekte olup, bu tutarın 2.5 milyon eurosunu peşinen ödeyecek.

Satıldığı kadar oyuncu alınacak. Transfer giderleri, gelirleri aşamayacak.

BU CEZA TARİHTE İLK OLACAK

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile bugün anlaşmayı imzalayacaklarını söyledi, bunun tarihte ilk kez olduğunu dile getirdi.

The Grand Tarabya Oteli'nde gerçekleştirilen 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneğinin (GSYİAD) geleneksel iftarına katılan Cengiz, "UEFA ile 4 yıllık anlaşmayı yarın (bugün) imzalamış oluruz. UEFA, tarihinde ilk defa üst üste settlement agrement (yapılandırma anlaşması) öneriyor ve imzalatıyor. Bu aslında Galatasaray ve Avrupa futbolunun geldiği noktayı gösteriyor" diye konuştu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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