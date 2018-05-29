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UEFA'dan Cenk Tosun'a büyük onur!

UEFA'DAN CENK TOSUN'A BÜYÜK ONUR!

UEFA, Beşiktaş'ın eski golcüsü Cenk Tosun'un Şampiyonlar Liginde Porto'ya karşı attığı golü Devler Liginin en iyi golüne aday gösterdi.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 19:10
Puan Ver : Uefa'dan Cenk Tosun'a Büyük Onur!(8/10)4

UEFA, Real Madrid'in şampiyonluğuyla tamamlanan 2017/18 sezonu Şampiyonlar Ligi'nin "en"lerini belirlemeye başladı.

12 ADAY ARASINDA CENK DE VAR

Bu doğrultuda Devler Ligi'nde yılın golünü seçmek için bir oylama başlatan Avrupa futbolunun patronu, 12 aday arasında Cenk Tosun'a da yer verdi. Devre arasında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan milli futbolcunun Siyah Beyazlılar'ın G grubunda Porto'yla oynadığı ilk maçta Iker Casillas'a attığı gol turnuvada yılın golüne aday gösterildi.

İŞTE ADAY OLAN DİĞER GOLLER:

Gareth Bale (Borussia Dortmund-Real Madrid)

Edin Dzeko (Chelsea-Roma)

Mohamed Salah (Liverpool-Roma)

Antoine Griezmann (Liverpool-Roma)

Mohamed Salah (Manchester City-Liverpool)

Sadio Mane (Porto-Liverpool)

Lionel Messi (Barcelona-Chelsea)

Sadio Mane (Liverpool-Spartak Moskova)

Stephan El Shaarawy (Roma-Chelsea)

Cristiano Ronaldo (Juventus-Real Madrid)

Gareth Bale (Real Madrid-Liverpool)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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