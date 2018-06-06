UEFA'DAN BEŞİKTAŞ'A CEZA!
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Liginde Bayern Münih ile oynadığı maçta taraftarların sahaya attığı yabancı madde ve yetersiz organizasyon nedeniyle UEFA siyah beyazlı kulübe 34 bin Euro para cezası verdi.
UEFA Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a 34 bin Euro para cezası verdi.
Beşiktaş, Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında kendi sahasında oynadığı karşılaşmada taraftarların sahaya yabancı madde atması, yetersiz organizasyon ve merdivenlerin boş bırakılmaması nedenleriyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.
"YETERSİZ ORGANİZASYON"
Disiplin Kurulu'ndan bugün yapılan açıklamada, Beşiktaş'a 34 bin Euro para cezası verildiği açıklandı. Ayrıca 'yetersiz organizasyon' nedeniyle siyah beyazlı kulübün uyarıldığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 3 Yaşındaki Çocuk 4'üncü Kattan Aşağı Düştü, Burnu Bile Kanamadı!
- Yalova Açıklarındaki Lüks Yat Alev Alıp Battı
- Chp Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İlginç Vaat: Türkiye'ye Dolar Yağdıracağız
- Ak Parti Sözcüsü'nden Çarpıcı Açıklama: Harekat Kandil'in Eteklerine Kadar Gelmiştir
- Tika'dan Akşener'in Bütçe İddialarına Karşı Açıklama Geldi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş, Emre Akbaba İçin Love İle 2 Milyon Euro Önerdi
- Uefa'nın Galatasaray'a Vereceği Ceza Belli Oldu
- Uefa Cezası Sonrası Galatasaray, Selçuk İnan'dan Maaşında İndirim İsteyecek
- Almanların Protesto Ettiği Mesut Özil, Medya Gününe Katılmadı
- Zinedine Zidane, Katar'dan Gelen 200 Milyon Euroluk Teklifi Kabul Etti
DÜNYA HABERLERİ
- Abd'den Kritik Münbiç Açıklaması: Türkiye İle Münbiç Konusunda Ortak Karara Vardık
- Abd'de Bir Kız Çocuğuna Çarpıp Kaçtığını 50 Yıl Sonra İtiraf Eden Adam Trafik Kazasında Öldü
- Trump İle Kim Jong-Un Arasındaki Tarihi Zirve Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de Yapılacak
- İntihar Eden Kadını Havada Yakalayan İtfaiyeci, Ülkede Kahraman İlan Edildi
- Hint Sanatçıdan İlginç Proje: İnek Olmak Kadın Olmaktan Daha Mı Güvenli?
Bu Haberle İlgili Yorumlar