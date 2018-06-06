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UEFA'dan Beşiktaş'a ceza!

UEFA'DAN BEŞİKTAŞ'A CEZA!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Liginde Bayern Münih ile oynadığı maçta taraftarların sahaya attığı yabancı madde ve yetersiz organizasyon nedeniyle UEFA siyah beyazlı kulübe 34 bin Euro para cezası verdi.

Tarih : 06 Haziran 2018, 21:30
Puan Ver : Uefa'dan Beşiktaş'a Ceza!(10/10)6

UEFA Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a 34 bin Euro para cezası verdi.

Beşiktaş, Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında kendi sahasında oynadığı karşılaşmada taraftarların sahaya yabancı madde atması, yetersiz organizasyon ve merdivenlerin boş bırakılmaması nedenleriyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

"YETERSİZ ORGANİZASYON"

Disiplin Kurulu'ndan bugün yapılan açıklamada, Beşiktaş'a 34 bin Euro para cezası verildiği açıklandı. Ayrıca 'yetersiz organizasyon' nedeniyle siyah beyazlı kulübün uyarıldığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Uefa  Dan  Beşiktaş  A  Ceza    haber

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