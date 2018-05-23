UEFA, ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİ NEW YORK'A VERMEYİ DÜŞÜNÜYOR
UEFA yetkililerin bir süredir gizli bir şekilde, Şampiyonlar Ligi finalininin ev sahipliğinin New York'a verilmesini konuştukları ortaya çıktı.
Avrupa futbolunun zirvesi Şampiyonlar Ligi'nde, finalin adresi önümüzdeki yıllarda değişebilir. Bu sezon Liverpool ile Real Madrid arasında Kiev'de oynanacak final maçı için bir takım organizasyonel sıkıntıların belirdiği bildirildi.
AVRUPA'DA HER ÜLKE YAPAMIYOR
UEFA'nın, kıtanın büyük futbol ülkelerinde düzenlediği finaller dışında, daha küçük ülkelere verdiği final ev sahipliklerinde, organizasyonel açıdan sıkıntılar yaşadığına ve Avrupa'da sadece bazı ülkelerin organizasyonu eksiksiz gerçekleştirebileceğine inandıklarına dikkat çekildi. Bu durumu göz önünde bulunduran UEFA'lı yetkililerin bir süredir final maçlarını Avrupa dışında oynatmayı konuştukları bildirildi.
SAAT FARKI YETKİLİLERİ DÜŞÜNDÜRÜYOR
Final maçını Avrupa dışında düzenlemenin artılarını ve eksilerini masaya yatıran yetkililerin, konuyu kendi aralarında tartıştıkları belirtildi. Ev sahipliğinin Amerika ya da Asya kıtası gibi yerlerde yapılması konusunda yetkilileri en çok düşündüren faktörün, bu kıtalarla Avrupa arasındaki saat farkı olduğu vurgulandı.
MIAMI VE DOHA DA ADAYLARDAN
Futbolun gelişmekte olduğu bir ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde bu dev karşılaşmanın oynanma ihtimalinin doğduğu ifade edildi. ABD'nin en büyük şehri olan New York'ta, bu kapsamda final maçının oynanabileceği bildirildi. Şampiyonlar Ligi final maçı için ABD'nin bir başka şehri Miami ve Katar'ın başkenti Doha gibi merkezlerin isimleri de zikredildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Sonuç Alınırsa Türkiye'yi İhya Edecek Çalışmanın Startı Verildi
- Bir Kentte Yılan Hikayesine Dönen Tapu Sorunu Çözüldü
- Zehir Tacirleri Yüzlerce Kiloluk Uyuşturucuyu Hurmaların İçine Sakladı
- Dün, 'ocağım Sönecek' Diyordu, Bugün Korktuğu Başına Geldi
- Chp'liler Bağış İçin Sıraya Girdi, Bir Seçmenin Parası Yanlışlıkla Erdoğan'a Yattı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Emekli Polis, Restoranda Yemek Yiyen Ailesini Arabayla Ezdi
- Silahı Gören Kadınlar Çantalarını Hırsıza Kendi Elleriyle Teslim Etti
- Putin'in Merkel'e Verdiği Çiçek Almanya'yı Karıştırdı!
- Genç Kadının Midesinden 735 Bin Dolarlık Kokain Çıkarıldı
- Böylesi İlk Defa Görüldü! Midesinden 3,3 Milyonluk Kokain Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar