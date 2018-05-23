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UEFA, Şampiyonlar Ligi Finalini New York'a Vermeyi Düşünüyor

UEFA, ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİ NEW YORK'A VERMEYİ DÜŞÜNÜYOR

UEFA yetkililerin bir süredir gizli bir şekilde, Şampiyonlar Ligi finalininin ev sahipliğinin New York'a verilmesini konuştukları ortaya çıktı.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 16:20
Puan Ver : Uefa, Şampiyonlar Ligi Finalini New York'a Vermeyi Düşünüyor(6/10)2

Avrupa futbolunun zirvesi Şampiyonlar Ligi'nde, finalin adresi önümüzdeki yıllarda değişebilir. Bu sezon Liverpool ile Real Madrid arasında Kiev'de oynanacak final maçı için bir takım organizasyonel sıkıntıların belirdiği bildirildi.

AVRUPA'DA HER ÜLKE YAPAMIYOR

UEFA'nın, kıtanın büyük futbol ülkelerinde düzenlediği finaller dışında, daha küçük ülkelere verdiği final ev sahipliklerinde, organizasyonel açıdan sıkıntılar yaşadığına ve Avrupa'da sadece bazı ülkelerin organizasyonu eksiksiz gerçekleştirebileceğine inandıklarına dikkat çekildi. Bu durumu göz önünde bulunduran UEFA'lı yetkililerin bir süredir final maçlarını Avrupa dışında oynatmayı konuştukları bildirildi.

SAAT FARKI YETKİLİLERİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Final maçını Avrupa dışında düzenlemenin artılarını ve eksilerini masaya yatıran yetkililerin, konuyu kendi aralarında tartıştıkları belirtildi. Ev sahipliğinin Amerika ya da Asya kıtası gibi yerlerde yapılması konusunda yetkilileri en çok düşündüren faktörün, bu kıtalarla Avrupa arasındaki saat farkı olduğu vurgulandı.

MIAMI VE DOHA DA ADAYLARDAN

Futbolun gelişmekte olduğu bir ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde bu dev karşılaşmanın oynanma ihtimalinin doğduğu ifade edildi. ABD'nin en büyük şehri olan New York'ta, bu kapsamda final maçının oynanabileceği bildirildi. Şampiyonlar Ligi final maçı için ABD'nin bir başka şehri Miami ve Katar'ın başkenti Doha gibi merkezlerin isimleri de zikredildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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