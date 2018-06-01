UEFA, MİLAN'I AVRUPA KUPALARINDAN MEN EDİYOR
UEFA, harcama limitini aşan İtalyan devi Milan'ı Avrupa kupalarından men etmeye hazırlanıyor.
İtalyan devi Milan, UEFA tarafından turnuvalardan men edilme tehlikesiyle karşı karşıya...
The New York Times'tan Tariq Panja'nın haberine göre UEFA'nın finansal denetçileri harcama limitini aşan Milan'ın Avrupa kupalarından men edilmesini talep etti. Son karar ise UEFA'nın haziran ayı başında yapılacak toplantısında alınacak.
UEFA YÖNETİCİLERİ DOĞRULADI: MEN İHTİMALİ YÜKSEK
UEFA geçen hafta yaptığı açıklamada Milan'ın Finansal Fair-Play konusunda yetkilileri ikna edemediğini bildirmişti.
İsmini vermek istemeyen iki UEFA yöneticisi Milan'ın Avrupa kupalarından men edilmesinin yüksek ihtimal olduğunu ifade etti.
Kaynak: haberinburada
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