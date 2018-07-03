UEFA, GALATASARAY'DAN SONRA PSG İLE İLGİLİ DE İNCELEME KARARI ALDI
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Galatasaray'dan sonra PSG hakkında da 13 Haziran tarihinde verilen soruşturmayı kapama kararını yeniden gözden geçirme kararı aldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Maliye Bakanlığından Müjde! İşte Memurların Alacağı Zamlı Maaşlar
- Seçim Ve Sınavlar Bitti, Tatilciler Marmaris'e Akın Etti
- İşte En Düşük Memur Ve Memur Emeklisi Maaşı
- Dünya'da Sadece Hatay'da Yaşayan Geyik Böceğine Japonlar 700 Bin Lira Veriyor
- Çalışmalarda Sona Gelindi! Binlerce Vatandaşa Emeklilik Yolu Açılıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Aldatılan Eşten Korkunç Plan: Önce Baştan Çıkardı, Sonra İntikam Aldı
- Nijeryalı İmam, Saldırıya Uğrayan Yüzlerce Hristiyana Kucak Açtı
- Devasa Şişme Oyuncak Sıcaktan Patladı, Küçük Kız Feci Şekilde Can Verdi
- Ünlü Gangster Helikopterle Cezaevinden Kaçtı
- Telefonunda Cinsel İçerikli Filmler Bulunan Öğretmen Meslekten Atıldı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar