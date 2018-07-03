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UEFA, Galatasaray'dan Sonra PSG ile İlgili de İnceleme Kararı Aldı

UEFA, GALATASARAY'DAN SONRA PSG İLE İLGİLİ DE İNCELEME KARARI ALDI

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Galatasaray'dan sonra PSG hakkında da 13 Haziran tarihinde verilen soruşturmayı kapama kararını yeniden gözden geçirme kararı aldı.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 18:20
Puan Ver : Uefa, Galatasaray'dan Sonra Psg İle İlgili De İnceleme Kararı Aldı(10/10)6

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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