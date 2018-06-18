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UEFA, Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesini verdi

UEFA, GALATASARAY'A ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜJDESİNİ VERDİ

UEFA, Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligine kabul edildiğini gönderdiği mektupla bildirdi.

Tarih : 18 Haziran 2018, 19:40
Puan Ver : Uefa, Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi Müjdesini Verdi(10/10)6

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kabul edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan haberde, UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis'in imzasıyla gönderilen bilgilendirme mektubunda, Galatasaray'ın 2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2018-2019 UEFA Gençlik Ligi'ne katılım için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirdiği belirtildi.

UEFA'dan gelen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2018-19 UEFA Gençlik Ligi için resmi katılım formunuzu ve gerekli olan diğer belgelerin alındığını bildiririz. Bu belgelerin dikkatli bir şekilde incelenmesinin ardından, kulübünüzün 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi yükümlülüklerinin 4.01 paragrafına göre tüm kriterleri yerine getirmiş olduğunu onaylarız. Aynı yükümlülüklerin 4.05 paragrafına uygun olarak, kulübünüzün 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve dolayısıyla 2018-19 UEFA Gençlik Ligi'ne kabul edildiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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