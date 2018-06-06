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UEFA Cezası Sonrası Galatasaray, Selçuk İnan'dan Maaşında İndirim İsteyecek

UEFA CEZASI SONRASI GALATASARAY, SELÇUK İNAN'DAN MAAŞINDA İNDİRİM İSTEYECEK

Galatasaray, UEFA ile yapılacak maaş bütçesi anlaşması sonrası yıllık 2,9 milyon euro kazanan Selçuk İnan'dan indirim isteyecek.

Tarih : 06 Haziran 2018, 10:20
Puan Ver : Uefa Cezası Sonrası Galatasaray, Selçuk İnan'dan Maaşında İndirim İsteyecek(9/10)5

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve kurmayları, UEFA ile yapılacak yeni anlaşma doğrultusunda takımın toplam maaş bütçesini 60 milyon Euro'nun altına düşürmeye hazırlanıyor. Mevcut kadrodaki bazı isimlerden yıllık ücretlerinde indirime gidilmesini isteyecek olan yönetim, ilk olarak Selçuk İnan'la görüştü.

KABUL EDERSE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Fanatik'in haberine göre; geride bıraktığımız sezon 2.9 milyon Euro garanti maaşa oynayan ve sözleşmesinin son senesinde yani gelecek yıl 2 milyon 950 bin Euro kazanacak olan kaptandan, bu miktarın 1.5 milyon Euro'ya düşürmesi talep edildi. Selçuk bu teklifi kabul ederse, 33 yaşındaki futbolcuyla 2 senelik yeni kontrat imzalanacak.

7 SEZONDA 4 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

7 sezondur Sarı-Kırmızılı formayı terleten ve 4 lig şampiyonluğu yaşayan Selçuk İnan'ın futbolu Galatasaray'da bırakmak istediği biliniyor. Kaptan, önümüzdeki günlerde yönetimin bu teklifine geri dönüş yapacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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