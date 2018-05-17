UEFA AVRUPA LİGİNDE ŞAMPİYON ATLETİCO MADRİD!
UEFA Avrupa Ligi finalinde İspanyol ekibi Atletico Madrid ile Fransız ekibi Marsilya karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Marsilya oldu. Karşılaşmanın 4. dakikasında Fransız temsilcisi Valere Germain ile çok net bir pozisyondan yararlanamadı.
GRIEZMANN PERDEYİ AÇTI
Mücadelenin 21. dakikasında defansın hatasını iyi değerlendiren Griezmann, Mandanda ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
PAYET GÖZYAŞLARIYLA SAHAYI TERK ETTİ
Marsilya'nın en etkili oyuncularından Dimitri Payet, 32. dakikada sakatlandı ve sahayı gözyaşlarıyla terk etti.
İlk yarı Atletico Madrid'in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İKİNCİ YARININ BAŞINDA GRIEZMANN YENİDEN SAHNEDE
Karşılaşmanın 49. dakikasında Fransız yıldız Griezmann yeniden sahneye çıktı. Yıldız futbolcu attığı golle takımını finalde oldukça rahatlattı.
MARSİLYALI MITROGLOU'NUN TOPU DİREKTEN DÖNDÜ
Mücadeleye ikinci yardıda dahil olan Mitroglou ile Marsilya gole çok yaklaştı. yunan futbolcunun topu direkten döndü.
GABI SON DAKİKADA FARKI 3'E ÇIKARDI
Karşılaşmanın son bölümlerinde hızlı gelişen Atletico atağında ceza sahası içinde topla buluşan Gabi yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Karşılaşmanın kalan bölümlerinde başka gol sesi çıkmayınca, Atletico Madrid UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu.
###10858554##
##10858351##
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İnce'den Tartışma Çıkaracak Sözler: Sök Apoletlerini, Çık Karşımıza!
- Hdp Eş Genel Başkanı Temelli: Ahmet Şık Partimizden Aday Adayı Oldu
- Talimatı Putin Vermiş! Senato'dan Trump'ı Zora Sokacak Rapor
- Türkiye'den Hakan Atilla Kararına İlk Tepki!
- Siyasi Yasağı Yeni Kalkmıştı, Berlusconi Şimdi De Rüşvetle Suçlanıyor!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Alman Turist Havalimanında Şaka Yapmak İstedi, Başına Gelmeyen Kalmadı
- Diplomatik Gerilim Tırmanıyor! İsrail, Türkiye'nin Tel Aviv Maslahatgüzarını Dışişleri'ne Çağırdı
- Çinli Kadın Satın Aldığı Köpeğin Ayı Olduğunu 2 Yıl Sonra Fark Etti
- İsrailli Bakan'dan Filistinlilerle İlgili Pes Dedirten Sözler!
- Arap Dünyası Türkiye'den Bir Gün Sonra Niyetlenecek!
Bu Haberle İlgili Yorumlar