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UEFA AVRUPA LİGİNDE ŞAMPİYON ATLETİCO MADRİD!


UEFA Avrupa Liginde şampiyon Atletico Madrid!
Tarih : 17 Mayıs 2018, 01:10
Puan Ver : Uefa Avrupa Liginde Şampiyon Atletico Madrid!(7/10)3

UEFA Avrupa Ligi finalinde İspanyol ekibi Atletico Madrid ile Fransız ekibi Marsilya karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Marsilya oldu. Karşılaşmanın 4. dakikasında Fransız temsilcisi Valere Germain ile çok net bir pozisyondan yararlanamadı.

GRIEZMANN PERDEYİ AÇTI

Mücadelenin 21. dakikasında defansın hatasını iyi değerlendiren Griezmann, Mandanda ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

PAYET GÖZYAŞLARIYLA SAHAYI TERK ETTİ

Marsilya'nın en etkili oyuncularından Dimitri Payet, 32. dakikada sakatlandı ve sahayı gözyaşlarıyla terk etti.

İlk yarı Atletico Madrid'in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İKİNCİ YARININ BAŞINDA GRIEZMANN YENİDEN SAHNEDE

Karşılaşmanın 49. dakikasında Fransız yıldız Griezmann yeniden sahneye çıktı. Yıldız futbolcu attığı golle takımını finalde oldukça rahatlattı.

MARSİLYALI MITROGLOU'NUN TOPU DİREKTEN DÖNDÜ

Mücadeleye ikinci yardıda dahil olan Mitroglou ile Marsilya gole çok yaklaştı. yunan futbolcunun topu direkten döndü.

GABI SON DAKİKADA FARKI 3'E ÇIKARDI

Karşılaşmanın son bölümlerinde hızlı gelişen Atletico atağında ceza sahası içinde topla buluşan Gabi yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın kalan bölümlerinde başka gol sesi çıkmayınca, Atletico Madrid UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu.

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Kaynak: haberinburada



Etiketler: Uefa  Avrupa  Liginde  Şampiyon  Atletico  Madrid    haber

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