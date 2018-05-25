Serie A'da sezonun son bölümünde Udinese'nin başına geçen Igor Tudor, görevden ayrılabilir.

İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Igor Tudor ile Udinese yönetimi bazı konularda fikir ayrılıkları yaşıyor.

GÖREVİNE SON VERİLEBİLİR

Haberde; Udinese ile Igor Tudor'un yollarının ayrılabileceği belirtildi. Sezona Luigi Del Neri ile başlayan ve Massimo Oddo ile de devam edemeyen Udinese'de Tudor'un da görevine son verelebileceği kaydedildi.

Sezon başında Galatasaray'ın başında bulunan Tudor, Serie A ekibiyle 4 maça çıktı ve 7 puan topladı.

Kaynak: haberinburada