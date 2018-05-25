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Udinese'de Igor Tudor depremi! Sadece 4 maça çıkmıştı

UDİNESE'DE IGOR TUDOR DEPREMİ! SADECE 4 MAÇA ÇIKMIŞTI

Udinese'nin başında 4 maça çıkan Igor Tudor ile yönetim arasında anlaşmazlıklar çıktı. Galatasaray'ın eski hocası Tudor İtalyan ekibindeki görevini bırakabilir.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 00:50
Puan Ver : Udinese'de Igor Tudor Depremi! Sadece 4 Maça Çıkmıştı(7/10)3

Serie A'da sezonun son bölümünde Udinese'nin başına geçen Igor Tudor, görevden ayrılabilir.

İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Igor Tudor ile Udinese yönetimi bazı konularda fikir ayrılıkları yaşıyor.

GÖREVİNE SON VERİLEBİLİR

Haberde; Udinese ile Igor Tudor'un yollarının ayrılabileceği belirtildi. Sezona Luigi Del Neri ile başlayan ve Massimo Oddo ile de devam edemeyen Udinese'de Tudor'un da görevine son verelebileceği kaydedildi.

Sezon başında Galatasaray'ın başında bulunan Tudor, Serie A ekibiyle 4 maça çıktı ve 7 puan topladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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