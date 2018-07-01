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Uçuş Görevlisine Kafa Atan Saldırgan Adam Ortalığı Birbirine Kattı

UÇUŞ GÖREVLİSİNE KAFA ATAN SALDIRGAN ADAM ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Fransa'dan İspanya'ya gitmesi planlanan uçaktaki yolcu, uçuş görevlilerinden birine kafa atınca ortalık karıştı. Uçaktaki panik anları kameraya yansıdı.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 16:30
Puan Ver : Uçuş Görevlisine Kafa Atan Saldırgan Adam Ortalığı Birbirine Kattı(10/10)6

Cuma akşamı Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'ndan İspanya'nın Mallorca kentine gitmesi planlanan uçakta, bir grup erkek uygunsuz davranışlar sergiledi. Güvenlik görevlilerinin çağrılmasına, bu gruptaki erkeklerden biri tepki gösterdi. Erkek uçuş görevlilerinden birine kafa atan adam, uçakta ortalığı birbirine kattı.

GÜÇLÜKLE ZAPTEDİLDİ

Bu olaydan sonra saldırgan adam zaptedilse de uçuş ertesi sabaha ertelendi.

Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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