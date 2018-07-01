Cuma akşamı Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'ndan İspanya'nın Mallorca kentine gitmesi planlanan uçakta, bir grup erkek uygunsuz davranışlar sergiledi. Güvenlik görevlilerinin çağrılmasına, bu gruptaki erkeklerden biri tepki gösterdi. Erkek uçuş görevlilerinden birine kafa atan adam, uçakta ortalığı birbirine kattı.

GÜÇLÜKLE ZAPTEDİLDİ

Bu olaydan sonra saldırgan adam zaptedilse de uçuş ertesi sabaha ertelendi.

Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı:

Kaynak: haberinburada