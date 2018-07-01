UÇUŞ GÖREVLİSİNE KAFA ATAN SALDIRGAN ADAM ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
Fransa'dan İspanya'ya gitmesi planlanan uçaktaki yolcu, uçuş görevlilerinden birine kafa atınca ortalık karıştı. Uçaktaki panik anları kameraya yansıdı.
Cuma akşamı Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'ndan İspanya'nın Mallorca kentine gitmesi planlanan uçakta, bir grup erkek uygunsuz davranışlar sergiledi. Güvenlik görevlilerinin çağrılmasına, bu gruptaki erkeklerden biri tepki gösterdi. Erkek uçuş görevlilerinden birine kafa atan adam, uçakta ortalığı birbirine kattı.
GÜÇLÜKLE ZAPTEDİLDİ
Bu olaydan sonra saldırgan adam zaptedilse de uçuş ertesi sabaha ertelendi.
Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Sınava Yetişmeye Çalışırken Kaza Yaptılar!
- Otomobil, Kaldırımda Yürüyen 2 Kadını Biçti!
- Hollywood Yıldızları Dylan Mcdermott Ve Maggie Q, Bodrum'a Gelerek Halı Dokudu
- Sınavı Kötü Geçince, Okulda İntihara Kalkıştı!
- Kaybolduktan 7 Gün Sonra Cesedi Bulunan Müzisyen Metin Kor'un Ağabeyinden Dikkat Çeken Açıklama
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Salon Çalışanı, Düğünden Kaçırıp Tecavüz Ettiği Küçük Kızın Başını Taşla Ezerek Öldürdü
- Abd Dışişleri Bakanı Pompeo: Putin Ve Trump, Bolton'un Moskova Ziyaretinden Sonra Görüşebilir
- Hindistan'da 5 Kadını Ormana Kaçırıp Topluca Tecavüz Ettiler!
- Kocası Hastane Yerine Büyücüye Götürdü, İçine Şeytan Girmiş Denilerek Dili Ve Dudakları Dağlandı
- Ünlü Üniversitenin Yıl Sonu Partisinde Grup İlişki Skandalı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar