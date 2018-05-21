Sofuoğlu Milletvekili Adayı Oldu! İşte Listedeki Sırası
Ak Parti Listesi Kesinleşti! İşte Dikkat Çeken Aday Profilleri
Ak Parti'li Burhan Kuzu Liste Dışında Kaldı!
İşte Ak Parti'de Liste Dışı Kalan Emektar İsimler!
Aday Adayı Olan Tatlıses'in Durumu Da Netleşti
Ak Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Aday Listesi! Ak Parti İstanbul Milletvekili Adayları Kim Oldu?
Ekonominin 3 Patronu Liste Dışı Kaldı!
Beşiktaş'ın İki Yıldızı Dünya Kupasına Gidiyor
Amerika'da Katliam Yaparak 10 Kişiyi Öldüren Saldırgan Halk Oyunu Oynamış
Hüdapar Genel Başkanı, Görevinden İstifa Etti!
Hdp'den Öcalan'ın Yeğeni Dilek Öcalan Yerine, Kuzeni Aday Gösterildi!
Haydar Baş, 24 Haziran Seçimlerinde Olmayacak
Son Dakika! Ak Parti'de Listeler Kesinleşti, Heyet Dosyayı Teslim Etmek İçin Ysk'ya Doğru Yola Çıktı
Belçika'nın Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı! Büyük Sürpriz
Uçuruma Yuvarlanan Araçtaki 1'i Bebek 3 Kişi Öldü!
Minik Çocuk, Otomobilin Altında Kalmaktan Saliselerle Kurtuldu!
Uruguay'da Erik Dalı Coşkusu! Sosyal Medya Yıkıldı
Barzani Yeniden Sahaya İniyor! Hükümet İçin Düğmeye Bastı
'kocan Yokken Nasıl Hamile Kaldın' Sorusuna Fetö'cüden Şoke Eden Cevap
Dünya Alışveriş Devi, Türk Ayakkabı Şirketlerine Göz Dikti

Uçuruma Yuvarlanan Araçtaki 1'i Bebek 3 Kişi Öldü!

UÇURUMA YUVARLANAN ARAÇTAKİ 1'İ BEBEK 3 KİŞİ ÖLDÜ!

Bitlis'te yağıştan dolayı kayganlaşan yolda ailenin bulunduğu araç, 100 metrelik yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 1'i bebek, 3 kişi hayatını kaybederken 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 16:20
Puan Ver : Uçuruma Yuvarlanan Araçtaki 1'i Bebek 3 Kişi Öldü!(6/10)2

Bitlis'in Mutki ilçesinde, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, otomobilde bulunan aynı aileden, 1'i bebek 3 kişi öldü, 2 yaşındaki çocuk da yaralandı.

OTOMOBİL, KAYGANLAŞAN YOLDA UÇURUMA YUVARLANDI

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Bağarsı köyü yakınlarında meydana geldi. Bağarsı köyünden Mutki yönüne giden Samet Yıldız (28) yönetimindeki hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

ANNE, BABA VE BEBEĞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü Samet Yıldız, eşi Özlem Yıldız (25) ile 1 yaşındaki çocukları Abdulmuttalip Yıldız olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Abdulselam Yıldız (2) ise olay yerine gelen ambulansla Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Uçuruma  Yuvarlanan  Araçtaki  1  İ  Bebek  3  Kişi  Öldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER