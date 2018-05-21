UÇURUMA YUVARLANAN ARAÇTAKİ 1'İ BEBEK 3 KİŞİ ÖLDÜ!
Bitlis'te yağıştan dolayı kayganlaşan yolda ailenin bulunduğu araç, 100 metrelik yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 1'i bebek, 3 kişi hayatını kaybederken 2 yaşındaki çocuk yaralandı.
Bitlis'in Mutki ilçesinde, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, otomobilde bulunan aynı aileden, 1'i bebek 3 kişi öldü, 2 yaşındaki çocuk da yaralandı.
OTOMOBİL, KAYGANLAŞAN YOLDA UÇURUMA YUVARLANDI
Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Bağarsı köyü yakınlarında meydana geldi. Bağarsı köyünden Mutki yönüne giden Samet Yıldız (28) yönetimindeki hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.
ANNE, BABA VE BEBEĞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, sürücü Samet Yıldız, eşi Özlem Yıldız (25) ile 1 yaşındaki çocukları Abdulmuttalip Yıldız olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Abdulselam Yıldız (2) ise olay yerine gelen ambulansla Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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