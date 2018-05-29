UÇAKTAN İNDİRİLEN İNGİLİZ YOLCU, HAVALİMANINDA İNTİHAR ETTİ!
Muğla Dalaman Havalimanı'nda, uçuş güvenliğini tehlikeye soktuğu için uçaktan indirilen İngiliz yolcu, personel çıkış kapısının olduğu bölümde, ikinci kattan atlayarak intihar etti.
Muğla Dalaman Havalimanı'nda, uçuş güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle uçaktan indirilen İngiliz yolcu Andrew Paul W. (30), Dış Hatlar Terminali'nin personel çıkış kapısının bulunduğu bölümde, ikinci kattan atlayarak yaşamına son verdi. Andrew Paul W.'nin, bilet bulamadığı için 3 gündür Dalaman Havalimanı'nda beklediği ileri sürüldü.
İNGİLİZ YOLCU, KABİN GÖREVLİLERİ İLE TARTIŞTI
Dalaman Havalimanı'ndan bugün saat 03.00 sıralarında İngiltere'ye gitmek için uçağa binen İngiliz yolcu Andrew Paul W., iddiaya göre, kabin görevlileri ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine kabin görevlileri durumu uçağın pilotuna bildirdi.
UÇUŞ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKTUĞU İÇİN UÇAKTAN İNDİRİLDİ
Andrew Paul W., uçuş güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle uçaktan indirildi. Andrew Paul W., uçaktan indirildikten bir süre sonra havalimanın personel çıkış kapısının bulunduğu bölümde, ikinci kattan atladı. Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen Andrew Paul W., ağır yaralı olarak bir özel hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı olan ve kaburga kemiklerinde kırıklar bulunduğu belirlenen Andrew Paul W., doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
POLİS İNTİHARLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Polis, bilet bulamadığı için 3 gündür Dalaman Havalimanı'nda beklediği öğrenilen Andrew Paul W.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar