Thomas Cook şirketine ait yolcu uçağında skandal yaşandı. Saatlerce kalkmayan uçağın içindeki ısı 30 dereceyi geçti. Havalandırma ise 3 saat boyunca çalışmadı. Yolcular kriz geçirmeye, panik atak yaşamaya ve bayılmaya başladı.

Yunan adalarından biri olan Zakintos Adası'ndan İngiltere'nin Stansted şehrine uçacak olan Thomas Cook şirketine ait yolcu uçağında skandal yaşandı. Pazar günü 14.00'da kalkması beklenen uçak yolcu alımı yaptı. Ancak uçak kalkmadı. Saatlerce kalkmayan uçağın içindeki ısı 30 dereceyi geçti. Havalandırma ise 3 saat boyunca çalışmadı. Yolcular kriz geçirmeye, panik atak yaşamaya ve bayılmaya başladı.

YOLCULARIN KALKMALARINA İZİN VERMEDİLER

Kabin görevlileri uçağın yeniden benzin alması gerektiğini, ardından hemen kalkacaklarını belirtti. Yolcuların koltuklarından kalkmalarına izin vermediler. Saatler süren çile de böyle başlamış oldu.

KABİN GÖREVLİLERİ YOLCULARIN SORUNLARINI GÖRMEZDEN GELDİ

Saat 15 ile 16.30 arasında hiçbir yolcu yerinden kaldırılmadı; kabin görevlileri yolcuların sorularını ve sorunlarını görmezden geldi. Bir yolcunun söylediğine göre, pilot yolcularla göz temasında bulunmaktan bile kaçındı.

HAVALANDIRMA 3 SAAT BOYUNCA ÇALIŞMADI

Bu sırada, uçağın içindeki ısı 30 dereceyi geçti. Havalandırma ise 3 saat boyunca çalışmadı. Yolcular hava durumundan dolayı kriz geçirmeye, panik ataklar yaşamaya ve bayılmaya başladılar.

"NEFES ALAMIYORDUK"

Bir yolcu, "Sıcaklık katlanılmazdı. Burada sıkışıp kalmıştık ve havalandırma kapalı olduğu için nefes alamıyorduk. Sürekli birkaç dakika içinde kalkacağımızı söylüyorlardı. İçerisi savaş alanı gibiydi. Bize bedava yemek vermeyi reddettiler ve uçaktan ayrılmamıza izin vermediler." dedi. Hamile bir kadın bebekleri ile beraber uçaktaydı.

AĞLAYAN HAMİLE KADIN GÖRMEZSEN GELİNDİ

Kadın, çocuklarının nefes almakta zorlandığını görünce sinir krizi geçirdi, yolculardan Lee Palombo'ya göre görevliler ağlayan hamile kadını görmezden geldi. Açlıktan bayılmak üzere olan yolcular saat 9.30'da uçaktan indirildiler.

ŞİRKETİN AÇIKLAMASI

Thomas Cook şirketi açıklama yaptı: "Zakintos'tan Stansted'e gidecek olan MT1805 sayılı uçuş teknik sorunlardan dolayı ertelendi. Yolcularımızın ve kabin görevlilerimizin güvenliği her zaman ilk önceliğimizdir ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Yolcular sorun çözülürken uçaktan indirildi."

Kaynak: haberinburada