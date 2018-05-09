UBER'DEN DEV HAMLE! UÇAN TAKSİLER 2020'DE GÖKYÜZÜNDE OLACAK
NASA ile UBER, uçan taksi için keşif yapılması konusunda anlaşma imzaladı. UBER, 2020 yılında uçan taksilerle şehir içi taşımacılığı yapmayı hedefliyor.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Uber, ABD'deki şehirlerin semalarında uçan taksi için keşif yapılması konusunda anlaşma imzaladı.
SİMULASYONLARA BAŞLANACAK
NASA'dan yapılan açıklamada, Uber ile uçan taksi için keşif yapılması konusunda anlaşıldığı ve NASA'nın, dağıtım amacıyla kullanılan insansız hava araçlarını (İHA) da içeren "şehir hava devinim" araçları için simülasyonlara başlayacağı belirtildi.
UBER ÇAĞIRIR GİBİ UÇAK ÇAĞRILACAK
Açıklamada, anlaşmanın hedefinin, UBER kullanıcılarının araç çağırmakta kullandığına benzer bir sistemin küçük uçaklara uygulanması için ortaklaşa kullanım ağının yaratılması olduğu bildirildi.
Los Angeles'ta düzenlenen UBER Elevate Zirvesi'nde UBER'in 2020'de uçurmayı umduğu uçan taksi prototipleri sergileniyor.
Kaynak: haberinburada
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