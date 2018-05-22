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UBER şoförünü tehdit eden taksiciler yakalandı!

UBER ŞOFÖRÜNÜ TEHDİT EDEN TAKSİCİLER YAKALANDI!

Esenyurt'ta UBER aracının önünü keserek sürücüsünü tehdit eden 2 taksi sürücüsü gözaltına alındı. Taksiciler hakkında tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarından ifadeleri alınarak yasal süreç başlatıldı.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 18:10
Puan Ver : Uber Şoförünü Tehdit Eden Taksiciler Yakalandı!(5/10)1

Esenyurt'ta UBER aracının önünü keserek sürücüsünü tehdit ettikleri iddia edilen 2 taksi sürücüsü gözaltına alındı.

UBER ARACININ GEÇİŞİNE İZİN VERMEYİP SÜRÜCÜYÜ TEHDİT ETTİLER

Olay geçtiğimiz gün Esenyurt'ta bir AVM önünde meydana gelmişti. Olayda bazı taksicilerin UBER aracının geçişine izin vermeyerek sürücüyü tehdit ettikleri iddia edilmişti. O anlar UBER yolcularının cep telefonu kameralarına yansımıştı.

TAKSİCİLER HAKKINDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, müşteki ifadeleri ve kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Ekipler görüntülerden tespit ettikleri Ş.K ve İ.B. isimli ticari taksi sürücülerini gözaltına aldı. 2 taksici hakkında tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarından ifadeleri alınarak yasal süreç başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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