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TWİTTER'DAN DAVETİ GÖREN ERDOĞAN GENÇLERE ANINDA CEVAP VERDİ, BERABER SAHUR YAPTI


Twitter'dan Daveti Gören Erdoğan Gençlere Anında Cevap Verdi, Beraber Sahur Yaptı
Tarih : 01 Haziran 2018, 08:50
Puan Ver : Twitter'dan Daveti Gören Erdoğan Gençlere Anında Cevap Verdi, Beraber Sahur Yaptı(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'nda kalan bir öğrencinin daveti üzerine yurda sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle sohbet edip, sahur yaptı.

"ÇAYINIZ HAZIRSA GELİYORUM"

Altındağ'da bulunan Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'nda kalan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Diş Hekimliği öğrencisi Güngör Atak, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sahur yapmaya davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Çayınız hazırsa geliyorum" diye cevap verdi, ardından da yurdu ziyaret etti.

SAHUR YAPIP SOHBET ETTİ

Erdoğan'a ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu ile Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahur yapıp, gençlerle bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında öğrenciler, Cumhurbaşkın Erdoğan ile bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.

"SAKIN ACABA DEMEYİN, BİZ YAPARIZ DEYİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle aynı sofrada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Öğrencilere derslerinde ve yaşamlarında başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yaşındaki gençlere seçilme hakkı verilmesine değindi. Ak Parti döneminde yapılan teknolojik gelişmelerden de bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz gençlerden bu dinamizmi bekliyorum. 'Acaba' demeyin, 'Biz yaparız' deyin. Bu ülkenin, bu milletin evladı yapar. İnşallah gelecek bizimdir. Bu genç nüfusla, bu dinamik nüfusla inşallah bizler bu asrı; 2053, 2071 tamamen kendi lehimize çevireceğiz. Tabi ilk önce 2023" şeklinde konuştu.

GENÇLERE SEÇİLME HAKKINI ANLATTI

Sahur yemeği sonrasında gençlere hitap eden Erdoğan seçilme yaşının 18'e indirilmesi sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Gençlerin ramazan ayını tebrik ederek sözlerine başlayan Erdoğan, "Bildiğiniz gibi göreve geldiğimizde seçilme yaşı 30'du. Biz bunu 18'e indirdik. 18'e indirmekle de dedik ki seçme yaşı 18 olduğuna göre seçilmeyi de 18 yapalım. Çünkü zor olan seçilmek değildir, seçmektir. İyiyle kötüyü ayırt edeceksin. O hakkı veriyorsan, seçilme hakkını da vereceksin. Önce 25'e indirdik, sonra da bu yaşı 18'e indirdik ama birileri de diyordu ki; 'Parlamentoyu çoluk çocukla mı dolduracağız?' Ondan sonra da bir tarafına bir genci, bir tarafına bir genci alıyor ve onlar sağında solunda, parlamentoyu çocuk çocukla mı dolduracağız? Bilmiyorlar ki İstanbul'un fethini 21 yaşında Fatih Sultan Mehmet yaptı" ifadelerini kullandı.

"AVUSTURYA BAŞBAKANI GENÇ AMA ŞIMARDI..."

Batı'da pek çok ülkede seçme seçilme yaşının 18 olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Şu anda başımıza bela olan Avusturya'nın Başbakanı 30 yaşında. Dışişleri bakanıyken yaşı 28'di. Ama çok şımardı, havalara girdi ve Türkiye'ye karşı afra tafra yapıyor" dedi.

Türkiye'nin Avusturya'da yaklaşık 200-250 bin civarında vatandaşının olduğunu söyleyen Erdoğan, "Fakat Türkiye güçlendikçe bunlar çıldırıyor. Şimdi biz G20 ülkesiyiz, onlar arkada nal topluyor. Biz G20'nin özellikle o potansiyelini yakalayarak, dünyada 17. ülke olduk ve oraya girdik" diye konuştu.

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Kaynak: haberinburada



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