TUTUKLU KARDEŞİNİN ALEYHİNDE TANIKLIK YAPAN ADAMA SOPA İLE SALDIRDI
Bursa'da görülen davada 32 yaşındaki ağabey, tutuklu kardeşinin aleyhine tanıklık yapan adama sopa ile saldırdı.
Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davada sanık aleyhine tanıklık yapan Halil İbrahim Topal, duruşmadan sonra Adliye önünde sanığın ağabeyi Kenan Erdal'ın (32) sopalı saldırısına uğradı. Tanığın kafasına vurduğu sopanın kırıldığı olaydan sonra gözaltına alınan Kenan Erdal, "Kardeşim onun yüzünden 7 aydır hapis yatıyor." iddiasında bulundu.
SOPA İLE KAFASINA VURDU
Bursa Adliyesi'nde görülen davada tanıklık yapmak üzere Gemlik Açık Cezaevi'nden gelen hükümlü Halil İbrahim Topal (42) duruşma çıkışında sopayla darp edildi. Tarafların Adliye binası önündeki kavgası görevli polis memurların müdahalesiyle bastırıldı. Halil İbrahim Topal'ın, tanıklık ettiği dosyada yargılanan sanığın ağabeyi Kenan Erdal tarafından darp edildiği öğrenildi. Kafasına sopayla vurulan Halil İbrahim Topal, Kenan Erdal'dan şikayetçi oldu. Topal'ın yakını olduğu öğrenilen bir kadın ise kırılan sopayı yerden alarak polise teslim etti.
"KARDEŞİMİN ALEYHİNE TANIKLIK YAPTI, SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM"
İfadeleri alınmak üzere Çarpı Polis Merkezi'ne götürülen taraflardan Kenan Erdal ifadesinde, Topal'ın tutuklu bulunan kardeşine iftira attığını, kardeşinin bu yüzden 7 aydır tutuklu bulunduğunu iddia ederek "Duruşmada kardeşimin aleyhine tanıklık yaptı. Duruşmadan sonra adliye önünde tekrar görünce sinirlerime hakim olamadım, sopayla vurdum." dedi. Gemlik Yarı Açık Cezaevi'nde hükümlü olan Halil İbrahim Topal ise, duruşmada bildiklerini anlattığını, kendisine sopa ile saldıran kişiyi tanımadığını söyledi.
Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Kaynak: haberinburada
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