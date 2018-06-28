Düşen Eğitim Uçağının Kursiyer Pilotu Toprağa Verildi
Tutuklanan Şarkıcının Telefonundan, Karayılan Ve Teröristlerle Çekilmiş Fotoğrafları Çıktı
Tarihi Zirvenin Yeri Belli Oldu! Trump İle Putin Helsinki'de Bir Araya Gelecek
Sp Lideri Karamollaoğlu'ndan İstifa Sorusuna Cevap: Gerekirse Tereddüt Etmem
Trabzonspor'da Yeni Sezonun Bilet Fiyatları Belli Oldu
İstanbul'da 180 Noktada 'kurt Kapanı-19' Denetimi Yapıldı
Alper Baycın'ın Öldürüldüğü Suç Aleti Ortaya Çıktı
Beştepe, Yeni Kabine İçin Tarih Verdi!
Son Dakika! Akom'dan İstanbullulara Uyarı: 1 Saat İçinde Sağanak Başlayacak
Fenerbahçe, Jack Wilshere'in Transferini Bitirdi
Kumbara Lakaplı Yankesici Son Hırsızlığında Yakayı Ele Verdi
Fetö'nün Lüks MalikâNesinde Gizli Bölme Ve Altın Alarmı
Ağrı'da Kaçırılan Çocuk Bulundu
Dünyaca Ünlü Marka, İstanbul'daki Dolu Uyarısını Fırsata Çevirdi
Artık Chp İl Başkanları Şehit Cenazelerine Katılamayacak
Kanada'da 24 Eşi Ve 149 Çocuğu Olan 61 Yaşındaki Piskoposa, Çok Eşli Evlilik Yaptığı Gerekçesiyle Mahkeme 6 Ay Ev Hapsi Verdi
Maraş Şehidinin Cenazesinde Chp Çelengini Parçaladılar!
Ankara Valisi'nden Kayıp Eylül İle İlgili Açıklama: Kan Örnekleri Eşleşti
Son Dakika! Rus Askeri Suriye'den Çekiliyor, 1140 Asker Ve 13 Savaş Uçağı Geri Döndü
Galatasaray'da Ahmed Musa Harekatı Yeniden Başladı

Tutuklanan Şarkıcının Telefonundan, Karayılan ve Teröristlerle Çekilmiş Fotoğrafları Çıktı

TUTUKLANAN ŞARKICININ TELEFONUNDAN, KARAYILAN VE TERÖRİSTLERLE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

HDP'nin seçim çalışmalarına katılmak için gittiği Edirne'de tutuklanan, Hozan Cane adını kullanan Almanya vatandaşı şarkıcı Saide İnaç'ın telefonundan terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan çekilmiş fotoğrafları çıktı.

Tarih : 28 Haziran 2018, 16:40
Puan Ver : Tutuklanan Şarkıcının Telefonundan, Karayılan Ve Teröristlerle Çekilmiş Fotoğrafları Çıktı(9/10)5

Edirne'de, HDP'nin seçim çalışmalarına katılmak için geldiği Enez ilçesinde, 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konulan, 'Hozan Cane' adını kullanan Almanya vatandaşı şarkıcı Saide İnaç'ın (47) terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan ve örgüt mensuplarıyla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

TERÖRLE MÜCADELE GÖZALTINA ALMIŞTI

Almanya vatandaşı olan ve Hozan Cane adını kullanan şarkıcı Saide İnaç, geçen hafta HDP'nin 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili seçimlerine yönelik çalışmalarına katılmak için Edirne'ye geldi. Kent merkezindeki çalışmaların ardından Enez ilçesine giden Saide İnaç, dönüş yolunda Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medyadaki paylaşımlarında 'terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı' iddiasıyla gözaltına alındı.

KARAYILAN İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİĞİNİ KABUL ETTİ

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan İnaç, geçen Salı günü sevk edildiği Edirne Adliyesi'nde 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası' yapmak suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Tutuklanan Saide İnaç'ın sosyal medya hesaplarında ve cep telefonunda yapılan incelemede, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan ve teröristlerle Kandil'de çekilmiş fotoğrafları tespit edildi. Savcılıkta ifade veren İnaç, fotoğrafların yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptığını söylediği 'Şengal 74' filmindeki görüntüler olduğunu söyledi. Terörist başı Murat Karayılan ile fotoğrafının gerçek olduğunu itiraf eden Saide İnaç, diğerlerinin ise 'montaj' olduğunu iddia ederek, elinde silah olan fotoğrafları için "Film çekiyorduk" dedi.

Saide İnaç'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından, "Mahkemeye çıkarıldım, yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptığım Şengal 74 filmindeki görüntülerden dolayı tutuklandım. Edirne Kapalı Cezaevine götürülüyorum" yazısının paylaşıldığı görüldü. Kısa bir süre sonra ise İnaç'ın sosyal medya hesabının kapatıldığı görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tutuklanan  Şarkıcının  Telefonundan  Karayılan  Ve  Teröristlerle  Çekilmiş  Fotoğrafları  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER