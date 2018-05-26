TUTUKLANAN EZHEL HAYRANLARINA MESAJ GÖNDERDİ
'Uyuşturucu kullanımını özendirmek' iddiasıyla tutuklanan Ezhel lakaplı Sercan İpekçioğlu'ndan mesaj geldi.Twitter hesabından yayınlanan açıklamada, İpekçioğlu'nun moralinin yüksek olduğu ifade edildi.
"Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirmek" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanan müzik dünyasında 'Ezhel' adıyla tanınan ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu'nun Twitter hesabından bir açıklama yayınlandı.
KÖTÜ NİYETLİ VE ASPARAGAS HABERLERİ DİKKATE ALMAYIN
Açıklama şöyle:"Sercan'ın herkese çok selamı var, kendisi gayet iyi ve yüksek moralli. Destek veren herkese sevgilerini gönderiyor.Bu süreçte, basında yer alan kötü niyetli ve asparagas haberleri dikkate almayınız. Gerektiğinde Ezhel resmi hesaplarından açıklama yapacağız. Yapılan yalan haberler hakkında hukuki haklarımızı saklı tutuyoruz."
Kaynak: haberinburada
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