İstanbul'da "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan tutuklanan CHP eski Milletvekili Eren Erdem, Silivri Cezaevi'ne konuldu.

İstanbul'da "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan tutuklanan CHP eski Milletvekili Eren Erdem, Silivri Cezaevi'ne konuldu.

"ÖRGÜTE BİLEREK VE İSTEYEREK YARDIM ETMEK" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Ankara'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde 35'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan CHP eski Milletvekili Eren Erdem, "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "Gizli tanığı deşifre etmek" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" gerekçesiyle tutuklandı.

POLİSE AİT BİR OTOMOBİLLE SİLİVRİ CEZAEVİ'NE GETİRİLDİ

Erdem, tutuklanmasının ardından polise ait bir otomobille Silivri Cezaevi'ne getirildi. Erdem'in içinde bulunduğu otomobile 2 polis aracının da eşlik ettiği görüldü. Silivri Cezaevi önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Erdem, saat 15.30 sıralarında cezaevine konuldu.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: haberinburada