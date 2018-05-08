Antik Mısır'ın genç yaşta ölen firavunu Tutankamon'un mezarında gizli bir bölme olduğundan emin olan uzmanlar yaptıkları radar taraması ile hayal kırıklığına uğradı.

Antik Mısır'ın genç yaşta ölen firavunu Tutankamon'un mezarında gizli bir bölme bulunmadığı açıklandı. Mısırlı yetkililer 3 bin yıllık çocuk kral Tutankamon'un mezar duvarının ardında gizli bir oda bulunduğundan "yüzde 90 emin olduklarını" açıklamışlardı.

NEFERTİTİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYORDU

Bir teoriye göre gizli bölmede Kraliçe Nefertiti'nin mezarı vardı. Kimi araştırmacılar Nefertiti'nin Tutankamun'un annesi olduğunu düşünüyor. Ancak son araştırmalar mezarın ardında böyle bir oda bulunmadığını ortaya koydu.

DUVARDA BULUNAN İZLER İLE ARAŞTIRMA BAŞLADI

Gizli bölme için araştırmalar, İngiliz arkeolog Nicholas Reeves'in duvarda bazı izler bulmasının ardından başladı.

Reeves "Nefertiti'nin Defni" başlıklı 2015 yılındaki makalesinde küçük mezarın aslında Kraliçe Nefertiti için tasarlandığını ve kemiklerinin bu mezarda bulunabileceğini savunmuştu.

KRALİÇENİN CESEDİ ORTADA YOK

Nefertiti'nin cesedi asla bulunamadı, ancak varlığı uzun yıllar spekülasyon konusu oldu. Kraliçenin 3 bin yıllık çok iyi durumdaki heykeli sayesinde Nefertiti antik Mısır'ın en tanınmış kadınlarından biri oldu.

Nefertiti'nin kocasının ölümü ve Tutankamon'un tahta çıkmasından evvel Mısır'ı yönetmiş olabileceği de sanılıyor.

YÜZDE 90 EMİNDİLER AMA BOŞ ÇIKTI

Reeves'in makalesinin ardından bir dizi radar taraması da bu teoriyi doğrulayınca Mısırlı yetkililer gizli bir oda bulunduğu yönünde yüzde 90 emin olduklarını açıklamışlardı.

Buna karşın Turin Üniversitesi'nden İtalyan uzmanlar, daha keskin radarlar kullandıktan sonra farklı bir sonuca ulaştıklarını açıkladılar.

"HAYAL KIRIKLIĞI"

Araştırma ekibinin başındaki Dr. Francesco Porcelli "Tutankamon'un mezarının duvarlarının arkasında bir şey olmaması hayal kırıklığı olabilir ancak öte yandan bu da iyi bir bilim örneği" dedi.

Porcelli üç farklı radar verisi incelediklerini ve sonuçları çapraz olarak karşılaştırdıklarını söyledi.

Mısır'ın Eski Eserler Bakanı Khaled al-Anani de yetkililerin araştırma sonuçlarını kabul ettiklerini açıkladı.

TUTANKAMON KİMDİ?

Çocuk kral diye de anılan Tutankamon, Antik Mısır'ın 18. hanedanındandı. Howard Carter'ın 1922'de bulduğu mezarının hiç bozulmamış olmasıyla dikkat çekmişti.

Öldüğünde yaklaşık 17 yaşında olan Tutankamon'un gerçek ölüm nedeni hala bir sır. Öldürülmüş veya av sırasında aldığı bir yaradan ölmüş olabileceği düşünülüyor.

Kaynak: haberinburada