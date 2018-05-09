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TUTANAK TUTANLARIN ARASINA OTOMOBİL DALDI! SÜRÜCÜ ARACIN ALTINDA KALDI


Tutanak tutanların arasına otomobil daldı! Sürücü aracın altında kaldı
Tarih : 09 Mayıs 2018, 09:40
Puan Ver : Tutanak Tutanların Arasına Otomobil Daldı! Sürücü Aracın Altında Kaldı(5/10)1

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde maddi hasarlı kaza yapan üç araç sahibi tutanak tuttuğu sırada araçlara arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. İkinci kaza ile birlikte toplam 4 aracın karıştığı kazada biri ağır iki kişi yaralandı.

TUTANAK TUTAN SÜRÜCÜLERİN ARASINA OTOMOBİL DALDI

Kaza, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Edirne yönünde sabah 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 03 SN 116 plakalı kamyonet, 34 TAJ 02 plakalı taksi ile 34 YN 1728 plakalı minibüs kaza yaptı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası araçlarını emniyet şeridine çeken sürücüler kaza tutanağı tuttukları sırada 34 HL 9008 plakalı hafif ticari sürücülere çarptı.

SÜRÜCÜLERDEN BİRİ ARAÇ ALTINDA KALARAK SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle kaza tutanağı tutan sürücülerden biri araç altında sıkışarak sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç altında sıkışan bir kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçlar çekiciler yardımıyla kaldırılırken trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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