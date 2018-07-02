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Turnuvaya Veda Eden Arjantin'de Sular Durulmuyor: Sampaoli İstifa Etti!
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Turnuvaya veda eden Arjantin'de sular durulmuyor: Sampaoli istifa etti!

TURNUVAYA VEDA EDEN ARJANTİN'DE SULAR DURULMUYOR: SAMPAOLİ İSTİFA ETTİ!

Dünya Kupası son 16 turunda Fransa'ya yenilerek turnuvaya veden Arjantin'de teknik direktör Jorge Sampaoli istifa etti.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 11:10
Puan Ver : Turnuvaya Veda Eden Arjantin'de Sular Durulmuyor: Sampaoli İstifa Etti!(10/10)6

Arjanin basınında yansıyan haberlere göre, Fransa'ya elenen Arjantin'de başarısızlığın sorumluluğunu üstüne alan Sampaoli, maçın ardından istifa mektubunu Federasyon'a verdi.

"SICAĞI SICAĞINA KARAR VERMEK DOĞRU DEĞİL" DEMİŞTİ

Fransa maçı sonrasında düzenlediği basın toplantısında sıcağı sıcağına radikal kararlar vermenin doğru olmadığını söyleyen Sampaoli, biraz bekledikten sonra kendisi açısından en doğru kararı vereceğini belirtmişti. TNT Sports'un haberine göre, Jorge Sampaoli görevinden istifa etti.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK AMA BAŞARAMADIK"

Jorge Sampaoli henüz her şeyin çok taze olduğunu ve acele karar vermeyeceğini söylerken, "Şu anda büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Oyuncularım elimden geleni yaptı ama başaramadık. Şu an takımdaki geleceğiyle ilgili acil bir karar vermek istemiyorum." ifadelerini kullandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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