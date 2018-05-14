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Türkmenler sokağa dökülmüştü, Kerkük için karar verildi!

TÜRKMENLER SOKAĞA DÖKÜLMÜŞTÜ, KERKÜK İÇİN KARAR VERİLDİ!

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük'te Türkmen oylarına yönelik usulsüzlük iddiaları üzerine oyların yeniden sayılması talimatı verdi.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 20:40
Puan Ver : Türkmenler Sokağa Dökülmüştü, Kerkük İçin Karar Verildi!(9/10)5

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Kerkük'te Türkmen oylarına yönelik usulsüzlük iddiaları üzerine oyların yeniden sayılması talimatı verdiği belirtildi.

"İBADİ, SEÇİMLERE ŞAİBE KARIŞTIĞI KANAATİNDE"

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'teki seçim usulsüzlükleri konusunda İbadi ile görüştüğünü aktardı.

"Başbakan, Kerkük'te seçimlere şaibe karıştığı kanaatinde olduğunu söyledi." diyen Salihi, İbadi'nin Kerkük'te oyların yeniden sayılması için talimat verdiğini dile getirdi.

TÜRKMENLERİN MARUZ KALDIĞI USULSÜZLÜK ELE ALINACAK

Salihi, akşam saatlerinde de eski başbakanlardan Nuri el-Maliki ile görüşeceğini ve Türkmenlerin maruz kaldığı seçim usulsüzlüklerini ele alacaklarını söyledi.

Maliki'nin başında bulunduğu Irak İslami Dava Partisi'ne bağlı memurların Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği'nde görevli olduğu biliniyor.

IRAK SEÇİMLERİNE 27 KOALİSYON KATILDI

Irak'ta cumartesi günü yapılan genel seçimlere 143 siyasi partinin oluşturduğu 27 koalisyon katılmıştı.

Katılım oranının yüzde 44 olarak açıklandığı seçimlere özellikle kuzey bölgelerinde usulsüzlük iddiaları damga vurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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