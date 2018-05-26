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Türklerin protestosu geri adım attırdı! Tepki çeken posteri indirdiler

TÜRKLERİN PROTESTOSU GERİ ADIM ATTIRDI! TEPKİ ÇEKEN POSTERİ İNDİRDİLER

Fransa'da yayın yapan Le Point dergisinin büyük tepki çeken son sayısının kapağı, Türk gençlerinin gösterdiği tepkinin ardından Avignon şehrindeki reklam panolarından kaldırıldı.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 11:50
Puan Ver : Türklerin Protestosu Geri Adım Attırdı! Tepki Çeken Posteri İndirdiler(10/10)6

Fransa'nın Avignon şehrinde, Le Point dergisinin Türkiye ve Fransa'daki Türkler hakkında büyük tepki çeken son sayısının kapağı, Türk gençlerinin gösterdiği tepkinin ardından reklam panosundan kaldırıldı.

TÜRK GENÇLER TEPKİ GÖSTERDİ

Ülkenin güneyinde bulunan Avignon kentinde yaşayan Türk gençleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı derginin son sayısının tanıtım afişinin şehir merkezinde sergilenmesine tepki gösterdi.

ERDOĞAN'IN POSTERİNİ ASTILAR

Sosyal medyada geniş şekilde yer alan eylemde bir grup Türk gencinin, Le Point dergisinin tanıtım afişlerinin bulunduğu reklam panosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını astığı görülüyor. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde Türk gençleri, "Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Fransa'da yaşayan Türk kökenli kişi ve kurumları karalama amaçlı iddiaların yer aldığı derginin tanıtım afişlerinin kaldırılmasını" talep ediyor.

ŞİRKET YETKİLİSİ AFİŞLERİ KALDIRDI

Görüntülerde Türk gençlerinin, "Bu afişler burada sergilendiği sürece biz de kendi posterimizi burada asılı tutacağız" dedikleri dikkati çekerken, ayrıca afişleri asmakla görevli şirket yetkilisinin olay yerine gelişi ve gençlerle diyaloğu da yer alıyor.

Tepkiler üzerine şirket yetkilisinin, "Sırf bunun için Marsilya'dan buraya geldim" dedikten sonra afişleri kaldırdığı görülürken, çevredeki kişilerin de karardan memnuniyet duyduğu ve şirket yetkilisine teşekkür ettiği duyuluyor.

Fransa'da sosyal medyada geniş biçimde yer alan protesto görüntüleri hakkında çok sayıda yorum ve eylemi gerçekleştiren Türk gençlerine destek mesajı paylaşıldı.

DERGİDEKİLER TÜRKİYE'DE DE TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

Perşembe günü piyasaya çıkan Le Point dergisinin son sayısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Fransa'daki Türk kökenli kişi ve kuruluşlar hakkında bazı iddialar ortaya atılmış, derginin sansasyon amaçlı iddiaları Fransa'da olduğu kadar Türkiye'de de tepki uyandırmıştı.

"DERGİ DEĞİL OPERASYON AYGITI"

Dergideki iddialar hakkında bir basın bildirisi yayımlayan Uluslararası Eşitlik ve Barış Konseyi (COJEP), "Le Point bir dergi değil bir operasyon aygıtına dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da konu hakkında Twitter'da yaptığı bir paylaşımda, "Bu saldırıları biliyoruz. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Millet ve mazlum halklar olup biteni görüyor. Türkiye'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı. 'Diktatör' diyerek o günleri geri getiremezsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: haberinburada



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