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Türkleri ayağa kaldıran afişler, jandarma eşliğinde yeniden asıldı

TÜRKLERİ AYAĞA KALDIRAN AFİŞLER, JANDARMA EŞLİĞİNDE YENİDEN ASILDI

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk milletine hakaret ettiği için indirilen derginin afişleri yeniden asıldı.

Tarih : 27 Mayıs 2018, 10:00
Puan Ver : Türkleri Ayağa Kaldıran Afişler, Jandarma Eşliğinde Yeniden Asıldı(6/10)2

Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği için Türkler tarafından indirilen Fransız dergisi Le Point'in afişleri yeniden asıldı.

TÜRKLER TEPKİ GÖSTERMİŞ VE İNDİRMİŞLERDİ

Fransa'da yayın yapan haftalık Le Point dergisinin son sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Fransa'da yaşayan Türkler ve Türklere ait kurumlar hedefe konulmuş ve kesin olmayan veya anonim kaynaklara dayandırıldığı söylenen bilgilerle karalama kampanyası başlatılmıştı.Dergiye, Türkiye ve Fransa'da yaşayan Türkler büyük tepki göstermiş, Avignon ve Valencekentlerinde bir gazete bayisine asılan tanıtım afişi protestolar sonucu indirilmişti.

BELEDİYE BAŞKANI JANDARMAYLA YENİDEN ASTI

Dün öğle saatlerinde Fransa'da yaşayan Türklerin tepkisi sonucu yerinden indirilen afişin bugün yeniden astı.Yerel La Provence gazetesi, öğle saatlerinde belediye başkanı ve yaklaşık 20 jandarma eşliğinde afişlerin yeniden asıldığı bilgisini verdi.

AFİŞLER KORUMA ALTINA ALINDI

Sosyal medya ve basında Le Point'ın haber dili ve taraflı yayını eleştirildi.Haberde, gazete bayisi etrafında çok sayıda Türk kökenli kişinin bulunduğunu ve dergiyi protesto ettiğini belirtirken, jandarma görevlilerinin uzun süre bayi etrafında nöbet tuttuğunu, akşam saatlerinde ise bölgeden ayrılarak görevi devriye gezen görevlilere devrettiğini yazdı.Bu arada, Fransa'da dergiye gösterilen tepkiler sonrası "ifade ve hakaret özgürlüğü" tartışmaları başladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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