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TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞAN OLAYDA İLK GÖZALTI HABERİ GELDİ


Türkiye'yi yasa boğan olayda ilk gözaltı haberi geldi
Tarih : 03 Temmuz 2018, 13:40
Puan Ver : Türkiye'yi Yasa Boğan Olayda İlk Gözaltı Haberi Geldi(8/10)4

Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmasıyla ilgisi olabileceği değerlendirilen 1 kişinin gözaltında olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, kentin Bezirhane köyünde, babası Nihat Aydemir ile dedesini ziyarete gittiği Ramazan bayramının birinci günü olan 15 Haziran'da kaybolan ve cesedi 18 gün sonra bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca olayla ilgisi olabilecek kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar sonucu Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgisi olabileceği değerlendirilen 1 kişinin gözaltına alındığı ve sorgusunun sürdüğü belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ağrı'nın Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı'nda kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış, bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köy içindeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra, dün köye 2 kilometre mesafede kent merkezine giden yolun yakınındaki akarsu kenarında ağaçların arasında bulunmuştu.

Vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmayan Aydemir'in cesedi, Bezirhane köyünde sabah saatlerinde defnedilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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