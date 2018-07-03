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Türkiye'yi yasa boğan iki minik kızın babaları acılarını paylaştı

TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞAN İKİ MİNİK KIZIN BABALARI ACILARINI PAYLAŞTI

Ankara'da kaybolduktan 1 hafta sonra cesedi bulunan Minik Eylül'ün babası, Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan Leyla Aydemir'in babasını arayıp başsağlığı diledi.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 12:00
Puan Ver : Türkiye'yi Yasa Boğan İki Minik Kızın Babaları Acılarını Paylaştı(9/10)5

Ağrı'da Ramazan bayramının ilk günü kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla bu sabah defnedildi. Leyla'nın acılı babasını arayıp başsağlığı dileyen isimler arasında Ankara'da kaybolduktan sonra canice öldürülüp gömülen Eylül'ün babası da vardı.

EYLÜL'ÜN BABASINI BİRÇOK İSİM ARAMIŞ

Minik Eylül'ü defnettikten sonra Türkiye'nin her yerinden insanların telefonla kendisini aradığını söyleyen baba, "Sayın Başbakanımız aradı, başsağlığı diledi. Ayrıca Bursa Valimiz aradı. Her yerden tanımadığım yüzlerce telefon aldım. Çok sayıda CHP'li milletvekili ve kadın kollarından aradılar. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da taziye ziyaretine gelecek" dedi.

"KIZIMDAN SONRA LEYLA'NIN ÖLÜ BULUNMASI BİZİ DAHA DA ÜZDÜ"

Baba Yağlıkara, Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir olayının kendisini ve ailesini bir kez daha üzdüğünü belirterek, "Tüm Türkiye olduğu gibi biz de Leyla'nın ölü bulunmasına çok üzüldük. Yaşadığımız bu olay sonrası Leyla'nın ölü bulunması üzüntümüzü daha da arttırdı.

"LEYLA'NIN BABASINI ARADIM, İDAM İSTİYORUZ"

Leyla'nın babasını bu sabah aradım, başsağlığı diledim. Sadece Türkiye değil, tüm dünya yaşanan bu iki olaya üzülüyor. Canilere devletimizin gerekeni yapmasını istiyorum, canımız yanıyor. Hem idam, hem de kimyasal hadım olayının gerçekleşmesini Sayın Cumhurbaşkanımızdan istiyoruz" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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