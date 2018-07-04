Whatsapp'tan Kullanıcılarına Müjde: Binlerce Dolar Dağıtacak
Araç Kalabalığın Ortasına Daldı! Korkunç Kaza Kamerada
16 Yaşındaki Kız, Erkeklere Çıplak Pozlarını Gönderip Hediye Aldırıyor
Dünyaca Ünlü Bankadan Çok Kritik Uyarı: 98 Krizi Tekrarlanabilir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Olacak Mı? Destici İddialara Son Noktayı Koydu
Bodrum'da Uber Avı! Her 3 Araçtan 2'sine Ceza Kesildi
Yüzlerce Kızı Kaçıran Eli Kanlı Terör Örgütü, Plastik Poşeti Yasakladı
İki Kardeşin Eve Götürdüğü Mühimmat Patladı: 3 Yaralı
Muharrem İnce, Ysk'nın Açıkladığı Resmi Sonuçları Değerlendirdi
Türkiye'yi Sarsan Küçük Kız Ölümlerinin Ardından Kritik İdam Çıkışı!
Rusya İle Öso Ateşkes Konusunda Anlaşma Sağlayamadı
Güneşlenen Kadını İkna Olmayınca Düğünleri Burunlarından Geldi
Ysk Başkanı Güven, Erdoğan'ın Mazbatasını Tbmm'ye Teslim Etti
Nargile Kafede Sergilenen Aslan, Ekipleri Harekete Geçirdi
Abd'li Senatörden Türkiye'ye Küstah Tehdit!
4 Gündür Aranan Yusuf'la İlgili Gelen Son Haber Ailesini Umutlandırdı
Ysk Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mazbatasını Teslim Ediyor
Süper Lig Fikstürünün Çekileceği Tarih Belli Oldu
Terör Örgütü Ypg, Münbiç'ten Çekiliyor Mu? Abd'den İlk Açıklama Geldi
Ysk Resmi Sonuçları Açıkladı! İşte Meclis'teki Milletvekili Dağılımı

TÜRKİYE'Yİ SARSAN KÜÇÜK KIZ ÖLÜMLERİNİN ARDINDAN KRİTİK İDAM ÇIKIŞI!


Türkiye'yi sarsan küçük kız ölümlerinin ardından kritik idam çıkışı!
Tarih : 04 Temmuz 2018, 21:00
Puan Ver : Türkiye'yi Sarsan Küçük Kız Ölümlerinin Ardından Kritik İdam Çıkışı!(5/10)1

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ idam çağrılarına ilişkin, "Meclis irade ortaya koyarsa gelebilir" dedi.

"MECLİS BÖYLE BİR İRADE ORTAYA KOYARSA BU CEZADA GELEBİLİR"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ , çocuk istismarına yönelik idam cezasının getirilmesi yönündeki açıklamalara ilişkin, "İdam meselesi neticede Meclisin anayasayı değiştirerek karar verebileceği bir husustur. Meclis böyle bir irade ortaya koyarsa, bu ceza da gelebilir, ama irade Meclisin iradesi olacaktır" dedi.

Recep Akdağ, cinsel istismar tasarısı ve idam konusuna ilişkin de şunları söyledi:

"CUMHURBAŞKANIMIZIN İLK ELE ALACAĞI KONULARDAN BİRİSİ"

Elbette mesele sadece bir kanun yapmak değil. Bir acil eylem planı yaptık. Bu acil eylem planı, çocukların ve ailelerin eğitiminde bir şekilde başına bu sıkıntı gelen çocuk ve ailelerin ikincil örselenmeden korunması için alınacak tedbirlere kadar birçok tedbiri de içeriyor. Gerçekten ceza hukukumuzda hiç olmayan çok ağır cezalar da getirdik. Çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar ve hele hele bunun neticesinde çocuğun öldürülmesi söz konusuysa, zannediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk ele alacağı konulardan birisi olacaktır.

"ÇOK AĞIR CEZALAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE BİRTAKIM HÜKÜMLER BULUNUYOR"

İdam polemiği de bir yandan var ve çağrısı yapılıyor. Bu konuda neler söylersiniz?" sorusunu yanıtlayan Recep Akdağ , hazırladıkları tasarıda Türk Ceza Kanunu'nda da hiç olmayan çok ağır müebbet cezalar da dahil olmak üzere birtakım hükümlerin bulduğunu anımsattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türkiye  Yi  Sarsan  Küçük  Kız  Ölümlerinin  Ardından  Kritik  İdam  Çıkışı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER