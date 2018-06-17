Yıldırım'dan Muhalefete Eleştiri: Önce Terörle Nasıl Mücadele Edeceğinizi Anlatın
Ak Parti'nin Yenikapı'daki Dev Mitingine Vatandaşlar Akın Etti
Gece Kulübünde Biber Gazlı Katliam! 17 Kişi Feci Şekilde Can Verdi
Selahattin Demirtaş Mitinglere Katılacak Mı? Ysk Son Noktayı Koydu!
Stuttgart Açık'ta Şampiyon Federer!
Dev Mitinge Akın Edenleri Yağmur Da Durduramadı
Şehit Yüzbaşı Çelebi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Angelina Jolie, Türkiye Sınırında'ki Mülteci Kampını Ziyaret Etti
Türk Boksör, Final Maçında Rakibini 1 Dakikada Yere Serdi
Chp Milletvekili Adayından Skandal 'bayram' Çıkışı!
Tedavi İçin Getirildiği Hastanede Doktorun Yüzüne Tekme Attı
Kilauea Yanardağı'nı İzlemek İsteyen 40 Kişi Gözaltına Alındı
Eski Fenerbahçe Hooijdonk, Cocu'yu Uyardı: 4 Maç Kaybedersen Eve Dönebilirsin
Sanat Dünyasından Talat Bulut'a Sahip Çıkan Bir İsim Var!
Otobüste Üzerine Su Yağan Yolcular Ortalığı Birbirine Kattı! Kamera Kayıttaydı
Tatilcilerin Dönüş Çilesi Devam Ediyor, Tem'de Uzun Kuyruklar Oluştu
Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Olayın Sorumlusu Tutuklandı
Göztepe, 4 Futbolcusu İçin Transfer Teklifi Bekliyor
Türk Bandıralı Yük Gemisi Hırvatistan'da Batıyor
Abd'deki Festivalde Silahlı Saldırı Düzenlendi

TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRAN OLAYIN SORUMLUSU TUTUKLANDI


Türkiye'yi ayağa kaldıran olayın sorumlusu tutuklandı
Tarih : 17 Haziran 2018, 15:40
Puan Ver : Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Olayın Sorumlusu Tutuklandı(8/10)4

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde patileri ve kuyruğu kesik halde bulunan yavru köpeğin ölümü sonrası gözaltına alınan kepçe operatörü tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türkiye  Yi  Ayağa  Kaldıran  Olayın  Sorumlusu  Tutuklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER