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Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda 1 kişi gözaltına alındı

TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRAN OLAYDA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğe ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bir kepçe operatörü gözaltına alındı.

Tarih : 16 Haziran 2018, 15:50
Puan Ver : Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Olayda 1 Kişi Gözaltına Alındı(10/10)6

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğe ilişkin Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında bir kepçe operatörü gözaltına alındı.

İş makinesinin köpeğin bacaklarını kopardığı yönündeki iddialar üzerine harekete geçen Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında bir kepçe operatörü gözaltına alındı.

VALİ BALKANLIOĞLU: İNANDIRICI BULMUYORUM

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, CNN TÜRK yayınında "iş makinesi" iddialarını inandırıcı bulmadığını söylemişti. Balkanlıoğlu failin en ağır şekilde cezalandırlacağını da sözlerine eklemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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