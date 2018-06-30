TÜRKİYE'YE YASA DIŞI YOLLARLA SOKULAN PİTONLAR, İNTERNETTE SATIŞA ÇIKARILDI
Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen piton yılanları, internet ortamında satışa çıkarıldı. En tehlikeli sürüngenler arasında gösterilen piton yılanları 2 bin liraya kadar alıcı buluyor.
Dünyanın en tehlikeli sürüngenler arasında gösterilen piton yılanlarının, Türkiye'de internet ortamında 2 bin liraya kadar fiyatla satışa çıkarıldığı belirlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, yılanın satışının tespiti halinde, hayvan başına 6 bin 306 lira ceza uyguladıklarını bildirdi.
2 BİN LİRAYA KADAR ALICI BULUYOR
Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen piton yılanları, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde satışa çıkartılıyor. 'Reticulated', 'Albino burma', 'Ball', 'Blood', 'Hypo caramel burmese', 'Burmese' ve 'Blood' cinsi pitonlar, 450 liradan 2 bin liraya kadar satılıyor.
"KAÇAK YOLLARDAN YURDA SOKULUYOR"
Muğla Hayvan Dostları Derneği Başkanı Türkan Dağdelen, "Hayvanlara işkence, getirildikleri ülkede başlıyor. Kapalı kutulara konulan hayvanlar, havasız, aç ve susuz bırakılıyor. Kaçak yollardan yurda sokuluyor. Yakında sanal ortamda pitonların yanı sıra aslan, kaplan, çita gibi hayvanları satışa çıkartırlarsa şaşırmamak gerekiyor. Yetkilileri göreve davet ediyorum" dedi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri ise yılanın satışının tespiti halinde, hayvan başına 6 bin 306 lira ceza uyguladıklarını bildirdi.
İNTERNET PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ
Pitonları satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler ise dikkat çekti: "170 santimetreden fazla, 180'e yakındır. Çok sağlıklı. 2 kilo, cinsiyet dişi. Agresif değildir. Resimdeki gibi her zaman handling yaparım. 1 yaşında. Bursa içi elden teslim, her ile kargoyla gönderim', '100/105 santimetre civarında son derece uysal ve iştahlı bir canlı. Şehir dışına alıcı sorumluluğunda otobüs ile gönderebilirim', '1.5 metre, oldukça sağlıklı ve evcil kuzu gibi piton', 'Sağlıklı göz alıcı bir güzel. Büyüdükçe rengi daha da açılır', 'Satılık blood piton yavrularımız, hazırda dişi ve erkek bulunmaktadır. Satın almak isteyen arkadaşlar WhatsApp ve arayarak iletişime geçebilirler. Tüm Türkiye'ye kargo yolu ile gönderim yapılabilmekteyiz', 'İlanda fotolar paylaşılmıştır detaylı fotolar ve videolar WhatsApp üzerinden gönderilebilir. Tüm Türkiye'ye kargo ile gönderim imkanı bulunmaktadır."
Kaynak: haberinburada
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