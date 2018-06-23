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Türkiye'ye sadece 20 tane geldi! 500 bin TL'ye alıp taksi yaptı

TÜRKİYE'YE SADECE 20 TANE GELDİ! 500 BİN TL'YE ALIP TAKSİ YAPTI

Mersin'de yaşayan 25 yıllık taksi şoförü, 500 bin liralık son model lüks otomobili taksiye çevirdi.

Tarih : 23 Haziran 2018, 16:00
Puan Ver : Türkiye'ye Sadece 20 Tane Geldi! 500 Bin Tl'ye Alıp Taksi Yaptı(7/10)3

Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yaşanan düşüş, birçok taksiciyi memnun etti. Bu indirimden yararlanan Mersinli taksici Sencer Alkan da son model bir otomobili taksi yaptı. Piyasa değeri 500 bin liranın üzerinde olan taksiyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, taksiyi görenler dönüp bir daha bakıyor.

"TAKSİYİ ALIRKEN ÖTV'DEN FAYDALANDIK"

Sercer Alkan, taksicilik işinin aileden gelen bir iş olduğunu söyledi. Babasının 55 yıldır taksicilik yaptığını belirten Alkan, "Babadan oğla, oğuldan kardeşe, nasipse de bu iş bizim çocuklara kalacak. Biz bu işi severek yapıyoruz, isteyerek yapıyoruz. Ben aşağı yukarı 25 yıldır bu işi yapıyorum. Biz daha önce de bir lüks araba almıştık ama bu ayrı bir şey. Normal şartlarda böyle bir arabayı almak bizde hayal, alamayız. Bugünkü şartlarda böyle bir arabayı almamız 500 bin liraya mal olur. Sağolsun Cumhurbaşkanımız bize bir imkan sağladı ticari taksicilere. Bu arabayı alırken ÖTV'den faydalandık. Bu bize arabayı alırken yarı yaraya kar getirdi" dedi.

"BU ARABADAN TÜRKİYE'YE 20 YANE GELDİ"

Alkan, "Biz bunu çok istiyorduk. Mersin'de böyle bir hizmet yok. Kimse daha böyle bir hizmete kalkışmadı. Hatta Türkiye'de bunun gibi hizmet yok. Türkiye'de lüks taksiler yapıldı ama bu bizim yaptığımız düzeyde bir araç daha yapılmadı. Bu araba zaten Türkiye'ye 20 tane geldi. Fuar arabası bu, tanıtım amaçlı geldi.

Ticari olarak bu arabayı yapan ilk biziz. Akdeniz bölgesinde bu araçtan 2 tane var. Biri hususi biri de bizimki ticari olan. Türkiye'de bir ilk yaptık. ÖTV'den 270 bin liraya yakın yararlandık. Bu arabanın bize maliyeti 320 bin ile 330 bin lira arasında oldu" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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