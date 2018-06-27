TÜRKİYE'YE 600 MİLYON DOLARLIK DESTEK ONAYLANDI!
Asya Altyapı Yatırım Bankası, Türkiye'nin gaz tedariği güvenliğini artırmak için, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi'ne sağlanacak 600 milyon dolarlık krediyi onayladı.
Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) tarafından, Türkiye'nin gaz tedariği güvenliğini arttırmak için, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi'ne sağlanacak 600 milyon dolarlık kredinin onaylandığı belirtildi.
"TÜRKİYE'NİN ENERJİ GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAYA YARDIM EDECEK"
Banka tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu projenin, AIIB'nin Türkiye'de finanse edeceği ilk proje olduğu belirtilerek, "Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi, Türkiye'nin enerji güvenliğini artırmaya yardımcı olacak ve karbon yoğunluğunu azaltacak." ifadesi kullanıldı.
"GAZ TÜKETİCİLERİNE BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK"
Açıklamada görüşlerine yer verilen AIIB Başkan Yardımcısı D.J. Pandian, doğalgaz depolama kapasitesinin artırılmasının Türkiye'nin enerji stratejisinin önemli bir parçası olduğunu aktardı. Pandian, projeye yaptıkları yatırımın Türkiye'deki gaz tüketicilerine büyük faydalar sağlayacağını ifade ederek, aynı zamanda Türkiye hükümetiyle kurulacak uzun dönemli ilişkilere de katkı sağlayacağını bildirdi.
"1,2 MİLYAR DOLARLIK KREDİ PAKETİ İMZALANDI"
Bu arada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda bugün düzenlenen törenle söz konusu projeye sağlanan ve AIBB kaynağının da içinde yer aldığı toplam 1,2 milyar dolarlık kredi paketi imza altına alındı.
Kaynak: haberinburada
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