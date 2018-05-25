Batman'da kız arkadaşlarını dövüp, görüntülerini çeken ve sosyal medyada yayınlayan 2 genç kız çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KIZ ARKADAŞLARINI DÖVÜP KAMERAYA ÇEKMİŞLERDİ

Kız arkadaşlarını döven, tehdit ve küfredip, kıyafetlerini çıkarmaya çalışıp, özür diletmeye zorlayan saldırganlar, o anları da kameraya kaydedip, sosyal medya hesaplarında paylaştı.

3 GENÇ KIZ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İş yeri basılan İ.D.'ye ulaşan özel ekip, ifadesini aldı. İ.D., ifadesinde, kızlardan şikayetçi olduğunu belirterek, isim bilgilerini paylaştı. Bunun üzerine saldırgan kızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kızlardan ikisi telefonla aranıp, emniyete çağrılırken, diğeri de evinde gözaltına alındı. R.Y, E.K. ve H.Ö. isimli kızlar, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye getirildi. Kızlar, adliyeye girişlerinde görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırarak hakaret etti.

YAPTIKLARIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM

İ.D.'yi görüntülere rağmen sadece kendisinin dövdüğünü savunarak, "Sadece arkamdan konuşmamış, mesajları duruyor halen. Yaptıklarımdan pişman değilim. Yine yakalasam yine yaparım. Ben her türlü rahat bir insanım. 40 yıl ceza alacağımı bilsem benim hakkımda bunları söyleyeni affetmem. Ben her türlü haklıyım" dedi.

"SENİ SATARIZ" DİYE TEHDİT ETMİŞLER

Darp edilen İ.D. ise, ofisini basan kızların eski arkadaşları olduğunu belirterek, "Onların arkasından konuştuğumu iddia ettikleri için ofisimi bastılar. Daha önce onları burada ağırlamıştım. 'Seni satarız, şöyle yaparız, böyle yaparız' diye tehdit ettiler. 'Sen bizim arkamızdan konuşamazsın' dediler. Sorun aslında benim bunların arkalarından konuştuğum iddiası. Güya ben, 'bunlar erkeklerle birlikte oluyorlar, konuşuyorlar' demişim" iddialarında bulundu.

Kaynak: haberinburada