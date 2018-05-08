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Türkiye'nin en kalabalık 8. şehrinde alarm! 20 ton kimyasal bulundu

TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK 8. ŞEHRİNDE ALARM! 20 TON KİMYASAL BULUNDU

Türkiye'nin en kalabalık sekizinci şehri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki kırsal bir bölgede, etrafa döküldüğü tespit edilen 20 ton kimyasal madde bulundu.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 17:10
Puan Ver : Türkiye'nin En Kalabalık 8. Şehrinde Alarm! 20 Ton Kimyasal Bulundu(9/10)5

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki kırsal bir bölgede etrafa döküldüğü tespit edilen 20 ton kimyasal madde bulundu. Maddeleri inceleyen jandarma, çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı.

TAŞLIK ALANDA 20 TON KİMYASAL ATIK BULUNDU

Nurdağı ilçesi kırsal Yukarı Olcak Mahallesi D-400 devlet karayolu Rüzgarlı virajına 35 metre yakınındaki taşlık bir alanda etrafa kimyasal madde döküldüğü tespit edildi. Korucuların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AFAD, Bilik ve Teknoloji Bakanlığına ait uzman ekipler, yaklaşık 20 ton olduğu belirlenen kimyasal atığın menşeini tespit etmek için çalışma başlattı.

YERLEŞİM BÖLGESİNDE KORKUYA NEDEN OLDU

Çevredeki yerleşim yerlerinde büyük panik ve korku yaşanması nedeniyle camilerden anons yapılarak, kimyasal atığın bulunduğu Amanos Dağları eteği tarafına giriş ve çıkışların yasaklandığı duyuruldu.

NUMUNELERDEN ÇIKACAK SONUÇ BEKLENİYOR

Öte yandan, atıkların zehirli ya da radyasyonlu olması ihtimalinin de incelendiği, alınan numunelerden çıkacak sonucun beklendiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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