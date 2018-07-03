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Türkiye'nin alacağı S-400 füzesi hedefini rekor uzaklıktan vurdu

TÜRKİYE'NİN ALACAĞI S-400 FÜZESİ HEDEFİNİ REKOR UZAKLIKTAN VURDU

Rusya, S-400 hava savunma sisteminde kullanılacak uzun menzilli füzelerini test etti. Füzeler hedeflerini 400 kilometre uzaklıktan başarılı ile imha etti.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 22:00
Puan Ver : Türkiye'nin Alacağı S-400 Füzesi Hedefini Rekor Uzaklıktan Vurdu(6/10)2

Rusya, S-400 hava savunma sisteminde kullanılacak uzun menzilli füzelerini test etti. Füzeler hedeflerini 400 kilometre uzaklıktan başarılı ile imha etti.

UZAYDAKİ HEDEFLERİ BİLE VURABİLİYOR

Rus medyası, S-400 hava savunma sistemlerinde kullanılacak uzun menzilli 40N6E füzesinin, devlet kurumlarının katılımıyla yapılan testlerinin tamamlandığını duyurdu.

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Rus medya araçlarının yayınladığı haberde, "Kapustin Yar poligonunda S-400 sistemleri için uzun menzilli 40N6E füzesinin devlet kurumları nezdindeki testleri tamamlandı. Bakanlıklar arası komisyon, testleri başarılı kabul etti, ilgili tutanak imzalandı. Füze yaz mevsiminin sonuna kadar ordunun hizmetine girebilecek" ifadelerine yer verildi.

Sputnik'e konuşan Rus askeri uzman Viktor Murahovskiy, S-400 hava savunma sistemleri için geliştirilen 40N6E füzesinin ileride daha gelişmiş S-500 Prometey sistemlerinde de kullanılabileceğine dikkat çekti.

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Murahovskiy, "Bunun Sovyet füzelerinin herhangi bir ailesinden ek çalışmalarla geliştirilen bir füze değil, Rusya'da 'sıfırdan' geliştirilen ilk füze olduğu söylenebilir. Bu füzenin ileri teknoloji ürünü S-500 uçaksavar füze sisteminde de kullanılabileceği tahmin ediliyor" diye konuştu.

S-400 sistemlerinde şimdiye kadar kullanılan füzelerin en fazla 250 kilometreye kadarki hedeflerini vurabildiklerini hatırlatan Murahovskiy, 40N6E füzesinin menzilininse yaklaşık 400 kilometre olduğunu ve yeni füzenin her şeyden önce, mevcut hava savunma sistemlerinin menzilinin dışında bulunan düşman keşif uçaklarının vurulması için gerekli olduğunu vurguladı.

Rus uzman, "40N6E füzesi, havadan erken uyarı ve kontrol uçakları (AWAKS), çeşitli modifikasyonlarda RC-135 keşif uçakları, ayrıca Amerikan menşeili E-8 Joint STARS uçağına benzer keşif uçaklarıyla mücadele için gerekli bir uzun kol" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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