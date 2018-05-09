Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Trump'ın İran kararına, "ABD'nin kararı yeni çatışmalara sebep olacaktır." dedi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada ise, "ABD'nin anlaşmadan çekilmesi talihsiz bir adım." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Başkanı Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesine, "ABD'nin kararı yeni çatışmalara sebep olacaktır." dedi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise "ABD'nin anlaşmadan çekilmesi talihsiz bir adım." ifadesi kullanıldı.

"YENİ ÇATIŞMALARA NEDEN OLACAK BİR KARARDIR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararına, "ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara neden olacak bir karardır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE NÜKLEER SİLAHLARA KARŞI OLAN TAVRINI SÜRDÜRECEKTİR"

Türkiye'nin nükleer silahlara karşı bir tutum içerisinde olduğunu söyleyen Kalın, "Çok taraflı anlaşma diğer ülkelerle devam edecektir. Türkiye nükleer silahların her türüne karşı olan kararlı tutumunu sürdürecektir." dedi.

"ABD'NİN ANLAŞMADAN ÇEKİLMESİ TALİHSİZ BİR ADIM"

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, "ABD'nin anlaşmadan çekilmesi talihsiz bir adım. Görüş ayrılıkları diplomasi yoluyla ele alınmalıydı. ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: haberinburada