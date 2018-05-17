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Türkiye'den Önemli Çağrı: İsrail Katliamı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Taşınmalı
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Türkiye'den Önemli Çağrı: İsrail Katliamı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Taşınmalı

TÜRKİYE'DEN ÖNEMLİ ÇAĞRI: İSRAİL KATLİAMI, ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ'NE TAŞINMALI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İsrail'in yaptığı katliam Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınmalı." dedi.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 11:50
Puan Ver : Türkiye'den Önemli Çağrı: İsrail Katliamı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Taşınmalı(8/10)4

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in 60'tan fazla Filistinliyi katletmesiyle ilgili konuştu. Çavuşoğlu, "İsrail katliamı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne görülmeli" dedi.

TELEFON DİPLOMASİSİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze sınırında çıkan olaylarla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere çeşitli ülkelerdeki mevkidaşlarıyla telefon diplomasisini de sürdürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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