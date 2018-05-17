Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in 60'tan fazla Filistinliyi katletmesiyle ilgili konuştu. Çavuşoğlu, "İsrail katliamı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne görülmeli" dedi.

TELEFON DİPLOMASİSİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze sınırında çıkan olaylarla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere çeşitli ülkelerdeki mevkidaşlarıyla telefon diplomasisini de sürdürüyor.

Kaynak: haberinburada