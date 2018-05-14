TÜRKİYE'DEN KUDÜS HAMLESİ! ELÇİLER ÇAĞRILDI, 3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ
ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması sonrası yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye'de 3 gün ulusal yas ilan edildi. Ayrıca, Washington ve Tel Aviv büyükelçileri Türkiye'ye çağrıldı.
Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Washington ve Tel Aviv Büyükelçilerinin Türkiye'ye çağrıldığını ve 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini söyledi.
ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması sonrası Gazze Başta olmak üzere Filistin'in dört bir yanında eylemler düzenlenmiş, İsrail askerinin müdahalesi sonucu 50'nin üzerinde Filistinli şehit olmuştu.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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