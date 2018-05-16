TÜRKİYE'DEN HAKAN ATİLLA KARARINA İLK TEPKİ!
Dışişleri Bakanlığı, Hakan Atilla davasıyla ilgili yaptığı açıklamada "ABD, emsali olmayan bir karara imza attı." dedi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakan Atilla'nın masum olduğu halde cezalandırıldığı söylendi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
"HAKAN ATİLLA'YA SUÇSUZ OLDUĞU HALDE 32 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ"
New York Güney Mahkemesi bugün (16 Mayıs), adil yargılama ilkesiyle bağdaşmayan ve tamamen kurgudan ibaret bir sürecin sonucunda Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı suçsuz olduğu halde 32 ay hapis cezasına mahkum etmiştir.
"ABD EMSALİ OLMAYAN BİR KARARA İMZA ATMIŞTIR"
Böylece, anılan Mahkeme yabancı bir devletin kamu bankası temsilcisini mahkum ederek ABD yaptırımlarına ilişkin mevzuatın uygulanmasında emsali olmayan bir karara imza atmıştır.
"FETÖ TARAFINDAN HAZIRLANAN SAHTE BELGELERE İTİBAR EDİLDİ"
Dava sürecinde FETÖ mensuplarınca hazırlanan sahte delillere ve yalan ifadelere itibar edilmesi yargılamanın meşruiyetini ortadan kaldırmış, dava sürecinin güvenilirliğini ve inandırıcılığını yok etmiştir.
Kaynak: haberinburada
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