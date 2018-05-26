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Türkiye'den Almanya'ya Terör Tepkisi: İkiyüzlü Yaklaşımı Kınıyoruz
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TÜRKİYE'DEN ALMANYA'YA TERÖR TEPKİSİ: İKİYÜZLÜ YAKLAŞIMI KINIYORUZ


Türkiye'den Almanya'ya Terör Tepkisi: İkiyüzlü Yaklaşımı Kınıyoruz
Tarih : 26 Mayıs 2018, 18:00
Puan Ver : Türkiye'den Almanya'ya Terör Tepkisi: İkiyüzlü Yaklaşımı Kınıyoruz(6/10)2

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın terör yandaşlarının katıldığı mitinge izin vermesine sert tepki göstererek, "Şiddetle kınadığımız bu ikiyüzlü yaklaşım ne demokrasiyle ne terörle mücadeleyle ne de Türk-Alman ilişkilerinde normalleşme beklentileriyle bağdaşmaktadır." ifadesini kullandı.

ALMANYA, SİYASETÇİLERİN SEÇMENLE BULUŞMASINI YASAKLAMIŞTI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın, üçüncü ülke siyasetçilerinin buradaki seçmenleriyle buluşmasını yasaklayan bir karar aldığı hatırlatılarak, Türkiye'nin, demokrasiyle bağdaşmayan bu düzenlemeyle mutabık olmadığı vurgulandı.

TÜRKİYE'DEN ALMANYA'YA MİTİNG TALEBİ YAPILDI

Açıklamada, bunun yanı sıra, Türk hükümeti yetkililerince, bu düzenleme hilafına adım atılmayacağı ancak getirilen yasağın tüm siyasi partiler için ayrım gözetilmeden uygulanması beklentisinin Alman makamlarına iletildiği kaydedildi.

TERÖR YANDAŞLARI KÖLN'DE SEÇİM MİTİNGİ DÜZENLEYECEK

Türkiye'den bir siyasi partinin Köln kentinde seçim mitingi düzenleyeceği öğrenildiğinde, Alman makamlarına bu hususun hatırlatıldığı ve gerekli uyarılarda bulunulduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İKİYÜZLÜ YAKLAŞIMI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

"Bütün bunlara rağmen bugün Almanya'nın bu şekilde bir faaliyete müsaade etmesinin açıklanabilir ve kabul edilebilir yanı bulunmamaktadır. Terör örgütü PKK'nın sembolleri ve Almanya'daki uzantılarının katılımıyla gerçekleşen söz konusu mitinge izin verilmesi, çifte standardın en son örneğini oluşturmaktadır. Şiddetle kınadığımız bu ikiyüzlü yaklaşım ne demokrasiyle ne terörle mücadeleyle ne de Türk-Alman ilişkilerinde normalleşme beklentileriyle bağdaşmaktadır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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