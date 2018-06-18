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Türkiye'den Almanya'ya Adil Öksüz çağrısı: Açıklama bekliyoruz

TÜRKİYE'DEN ALMANYA'YA ADİL ÖKSÜZ ÇAĞRISI: AÇIKLAMA BEKLİYORUZ

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına, Almanya'da ise nerede olduğuna dair Alman hükümetinin araştırma ve açıklama yapması lazım" dedi.

Tarih : 18 Haziran 2018, 13:50
Puan Ver : Türkiye'den Almanya'ya Adil Öksüz Çağrısı: Açıklama Bekliyoruz(8/10)4

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Hava Kuvvetleri İmamı firari darbeci Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

BOZDAĞ'DAN ALMANYA'YA ÇAĞRI

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ "Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına, Almanya'da ise nerede olduğuna dair Alman hükümetinin araştırma ve açıklama yapması lazım" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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