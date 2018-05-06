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Türkiye'den ABD'ye F-35 tepkisi: Karşılığını alırlar!

TÜRKİYE'DEN ABD'YE F-35 TEPKİSİ: KARŞILIĞINI ALIRLAR!

Son dakika! ABD'ye tepki gösteren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "F-35 uçağı satışının iptali kabul edilebilir değil, olursa Türkiye'den karşılığını alırlar." dedi.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 11:10
Puan Ver : Türkiye'den Abd'ye F-35 Tepkisi: Karşılığını Alırlar!(10/10)6

CNN Türk'te Hakan Çelik'İn sunduğu Hafta Sonu programında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Kısmen de olsa bu sene Rusya'yla vizeler kalkar. Belki yıl sonuna doğru bakarsınız Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Putin bir telefon görüşmesi yapar ya da ilk bir araya geldikleri zaman 'Hadi vizeleri kaldıralım' derler" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kısmen de olsa bu sene Rusya'yla vizeler kalkar. Belki yıl sonuna doğru bakarsınız Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Putin bir telefon görüşmesi yapar ya da ilk bir araya geldikleri zaman 'Hadi vizeleri kaldıralım' derler.

Gelecek hafta ABD ziyaretim olacak. F-35 uçağı satışının iptal edilmesi kabul edilebilir değil, olursa Türkiye'den karşılığını alırlar.

ABD'YE SERT TEPKİ: KARŞILIĞINI ALIRLAR

Türkiye'ye büyük silah satışlarının askıya alınmasının gündeme geldiği ABD'ye tepki gösteren Çavuşoğlu, "F-35 uçağı satışının iptali kabul edilebilir değil, olursa Türkiye'den karşılığını alırlar" ifadesini kullandı. Önümüzdeki hafta ABD'ye giderek resmi temaslarda bulunacağını da vurguladı.

ABD Kongresi'nde bazı senatörler, F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını engellemek için yasa tasarısı sunmuştu. Yasa tasarısının gerekçesi olarak ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'un tutuklu bulunması gösterilmişti.

ABD Temsilciler Meclisi, Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı (NDAA) önümüzdeki hafta görüşmeye başlıyor. Yasa taslağı, Pentagon Kongre'ye ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili rapor sunana dek, Ankara'ya büyük silah satışlarının askıya alınmasını öngörüyor.

NDAA'nın yasalaşması için geçmesi gereken pek çok adım var. İlerleyen aylarda Temsilciler Meclisi ile üst kanat Senato arasında uzlaşmaya varılmasının ardından nihai versiyonun onaylanması gerekiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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