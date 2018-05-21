Dizi ve filmlerin aranan isimleri Elçin Sangu, Nilperi Şahinkaya ve Kerem Bursin yeni dizi "Yaşayamayanlar" için kamera karşısına geçti.

'Kiralık Aşk' dizisiyle adını duyuran Elçin Sangu, 'Can Feda' filmiyle beyazperde de boy gösteren Kerem Bursin ve 'Bu Şehir Arkandan Gelecek' gibi yapımlarda rol alan Nilperi Şahinkaya, Yaşamayanlar dizisi için bir araya geldi.

VAMPİR DİZİSİNDE BULUŞTULAR

İlk yerli vampir dizisi olma özelliğini taşıyan proje Blu TV'den yayınlanacak. Dizide 30 yaşındaki Bürsin, Dimitry karakterine hayat verecek. 32 yaşındaki Sangu ise Mia karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizide rol alan diğer başrol oyuncuları ise; Birkan Sokullu ve Selma Ergeç.

İşte dizi çekimlerinden yansıyan bazı kareler...

Kaynak: haberinburada