Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2008-2016 yılları arasında resmi olarak kayıp müracaatı yapılan çocuk sayısı 104 bin 531'e ulaştı.

16 ÜLKENİN NÜFUSUNDAN FAZLA

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ile yeniden kamuoyunun gündemine gelen kayıp çocuklara ilişkin son olarak 2008-2016 yıllarını kapsayan TÜİK Adli İstatistiklerine göre, 31 bin nüfuslu San Marino, 36 bin 656 nüfuslu Lihtenştayn ve 56 bin 810 nüfuslu Grönland'ın da aralarında bulunduğu 16 ülkenin nüfusundan daha fazla çocuk kayboldu.

Ailelerine kavuşturulan çocukların sayısının yer almadığı istatistiklere göre, 2008 yılında 4 bin 517, 2009 yılında 5 bin 81, 2010 yılında ise 8 bin 81 çocuk kayboldu. Kayıp çocuk sayısının çift hanelere çıktığı 2011 yılında 10 bin 67, 2012 yılında 12 bin 474, 2013 yılında 16 bin 218, 2014 yılında 18 bin 696, 2015 yılında 17 bin 706 ve 2016 yılında ise 11 bin 691 çocuk kayıp olarak bildirildi.

26 BİN 168 ÇOCUK EVDEN KAÇTI

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, 97 bin nüfuslu Ardahan, 82 bin nüfuslu Tunceli ve 80 bin nüfuslu Bayburt'tan daha kalabalık olan kayıp çocukların 59 bin 435'i kız çocuklarından oluşuyor. Çeşitli nedenlerden ötürü ailelerinden kaçarak sokaklara düşen çocuk sayısı ise 26 bin 168 olarak kayıtlara geçti.

"AKLIMIZA ORGAN KAÇAKÇILIĞI DA GELİYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, şunları söyledi:

"Kayıp çocukların insan tacirlerinin eline düşmesi olası bir durumdur. Aklımıza cinsel istismar haricinde organ kaçakçılığı da geliyor. Fakat Türkiye'deki organ kaçakçılığı faaliyetleri konusunda elimizde yeterli veri yok.

Kaynak: haberinburada