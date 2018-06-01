TÜRKİYE'DE İLK! KARI-KOCA BİRİNCİ VE İKİNCİ SIRADAN ADAY OLDU
İstifa süresi içinde Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevinden istifa etmeyen Mehmet Akalın'ın İYİ Parti Edirne 1. sıra adaylığı düşürüldü. Bunun üzerine Akalın'ın yerine Edirne 1. sıra adayı Orhan Çakırlar, 2. sıraya da Çakırlar'ın eşi İmren Çakırlar getirildi.
YSK ADAYLIĞINI DÜŞÜRDÜ
İYİ Parti Edirne 1. sıra milletvekili adayı Mehmet Akalın'ın adaylığı Marmara Üniversitesi rektör yardımcılığı görevinden zamanında istifa etmediği gerekçesiyle YSK tarafından düşürüldü.
YENİ ADAYLAR BELİRLENDİ
Habertürk Haber Merkezi'nden Mesut Han'ın haberine göre; bunun üzerine Akalın'ın yerine İYİ Parti Edirne 1. sıra milletvekili adayı olarak 2. sıra adayı Orhan Çakırlar'ın eşi emekli öğretmen İmren Çakırlar getirildi. Böylece milletvekili aday sıralamasında 1. ve 2. sıra Çakırlar çiftinin oldu. Bu durumun Türkiye'de bir ilk olduğu öne sürüldü.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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